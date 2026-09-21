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При обиск в автомобила ѝ са открити кокаин, екстази и амфетамини
Служители на СДВР и Шесто районно управление задържаха 29-годишна жена, която по неофициална информация е майка на две деца, за разпространение на наркотици в непосредствена близост до детска градина в столицата. Акцията е проведена след получена оперативна информация за незаконната дейност в района на квартал „Хиподрума”.
Заместник-директорът на СДВР, Асен Ушатов, съобщи, че след подадения сигнал районът е бил поставен под активно наблюдение. Около 12:15 ч. полицейските екипи са спрели за проверка лек автомобил, управляван от заподозряната. При последвалия обиск в превозното средство са намерени множество полиетиленови пликчета, съдържащи разнообразен асортимент от забранени вещества.
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„Открити са марихуана, екстази, амфетамин на прах и на бучки, кокаин и кристали. На въпрос какво съдържат пликчетата, жената сама е изброила видовете наркотици”, обясни Ушатов.
При първоначалния разговор с органите на реда, 29-годишната жена признала, че се занимава с разпространение на наркотици от около месец. Тя е позната на полицията – криминално проявена е за кражби. Предстои да бъде изяснено дали е шофирала под въздействието на наркотични вещества, както и да се установи произходът на намерената дрога.
Асен Ушатов подчерта, че случаят е особено сериозен заради мястото на извършване на престъплението. „Изключително притеснително е, че разпространението се е случвало точно пред детска градина. Клиентите ѝ са били хора от всякакви възрасти – млади, стари, момчета и момичета”, допълни той.
Жената е задържана за 24 часа. Материалите по случая ще бъдат докладвани в Софийската градска прокуратура за повдигане на обвинение. Разследването продължава, за да се установи дали тя е действала в съучастие с други лица.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
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