23-годишен мъж е задържан в Пловдив при специализирана полицейска операция за разпространение на наркотици. Акцията е проведена във вторник вечерта от служители на отдел „Криминална полиция“ със съдействието на сектор „Пътна полиция“, съобщават от ОД на МВР-Пловдив.

Младежът е бил засечен в лек автомобил на територията на града. При последвалото претърсване на колата и жилището, което обитава, полицаите открили различни наркотични вещества и други доказателства за престъпната му дейност.

Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Иззет е повече от килограм марихуана, както и електронна везна и вакуум машина, използвани за разпределяне на наркотика в по-малки опаковки. При претърсването са открити още около 10 грама кокаин и 42 пакета желирани бонбони с общо тегло над 1,8 килограма. В тях е установено наличие на хексахидроканабинол.

Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени още мобилен телефон и парична сума.

Снимка: ОД на МВР-Пловдив

Първоначално 23-годишният мъж е задържан за 24 часа със заповед по Закона за МВР. Впоследствие, с постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура - Пловдив, той е привлечен като обвиняем.

Мъжът е приведен в ареста за срок до 72 часа, а разследването по случая продължава.

Редактор: Иван Иванов