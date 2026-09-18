Мистерия, изчезнали хора и история, която се простира през няколко времеви линии. Това е „Dark“ – германският сериал на Netflix, който превърна малкото градче Винден в център на един от най-заплетените разкази за времето и човешката съдба.

Всичко започва с изчезването на дете. Разследването постепенно разкрива семейни тайни, странни събития и връзки между миналото, настоящето и бъдещето. А границата между тях се оказва много по-тънка, отколкото героите предполагат.

Мрачно, студено, дъждовно и сивото небе на Винден – така изглежда светът на „Dark“. Градчето е заобиколено от гъсти гори, пещери, изоставени железопътни линии и се намира на място, в което нищо не е такова, каквото изглежда. Виден сякаш е застинал между миналото и бъдещето. В далечината се извисява атомната централа, а под земята се крие мрежа от пещери, свързани с огромна загадка.

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Сериалът поставя един основен въпрос – възможно ли е човек да промени съдбата си, или всичко вече се е случило? Именно тази идея превръща сериала от история за пътуване във времето в разказ за семейството, вината, загубата и последствията от изборите, които правим.

„Dark“ е един от най-високо оценяваните сериали на Netflix. В IMDb продукцията има рейтинг 8,7 от 10, а в Rotten Tomatoes получава 95% одобрение от критиците. Макар сериалът да приключи през 2020 г., интересът към него продължава. Заплетеният сюжет и тайнствеността, в които героите потъват, е истински пъзел, който никой не може да подреди до самия финал. Търсенето е трудно, опасно, обгърнато в много тъга и болка, а светът става все по-сложен и по-объркан.

Къде обаче е заснет този мистичен сериал, който успява да накара зрителите да завъртят епизодите на екрана един след друг, в търсене на изхода от този безкраен лабиринт?

Снимка: Getty Images

Както при други измислени градове, като Дери от "То", реалният малък град Винден, показан в „Dark“, умишлено остава неясен – той би могъл да се намира навсякъде в Германия. Винден е по-скоро състояние на духа, отколкото реално физическо място.

Къщата на Йонас се намира на неизвестно място в северните покрайнини на Берлин. Смята се, че тя се намира в края на улица Elisabethstraße в Шилдов, в община Мюленбекер Ланд.

Собственикът на къщата продава керемиди от имота и организира обиколки срещу такса от 300 евро. Сцените в провинцията с мъртвите овце също са заснети близо до къщата.

Сцените на пътя и автобусната спирка със светофарите насред живописната гора са заснети на територията на академия за шофьорско обучение в Цосен (TFR Fahrtechnik Akademie Kallinchen).

Пещерите на Винден (Windener Höhlen), където се намира проходът за пътуване във времето , са заснети в гора между Тремсдорф и Саармунд близо до Вилденбрух, южно от Берлин.

Според туристи, които са посетили мястото, скалите и входът са изкуствено направени.

Гимназията „Gesamtschule Winden“ е училището Reinfelder Schule в квартал Вестенд в Берлин.

Travelling is difficult in times of pandemic so let's see what can be visited near home. With the 3rd season of Dark starting this week, we take a look at Winden's high school in 1986 and 2019, filmed at "Reinfelder Schule", an elementary school in Berlin's Eichkamp district. pic.twitter.com/eZ6BXmfFPa — GoTlike Locations (@GoTlikeLocation) June 23, 2020

Ако го посетите, ще видите, че външният му вид почти напълно съвпада с този, показан в сериала.

Полицейското управление в сериала е Академията на изкуствата в Берлин (Akademie der Künste) в Хансавиртел, близо до Тиргартен.

Хотел „Waldhotel Winden“, собственост на Регина Тидеман, е замъкът Ланке (Schloss Lanke) в Бранденбург, северно от Берлин.

Schloss Lanke cerca de Berlín, en Brandenburg y sirvió de escenario en la serie Dark como Waldhotel Winden pic.twitter.com/178sTRSVLr — Francisco Javier Martínez López (@ReVoltaire62) November 20, 2021

Интериорните сцени са заснети в хотел „Patrick Hellmann Schlosshotel“ в Груневалд, Берлин.

Вратите на атомната електроцентрала във Винден се намират много близо до училището, близо до камбанарията на Олимпийския стадион в Берлин (Am Glockenturm Olympiastadion). Кулите са добавени дигитално към пейзажа.

Емблематичната църква Sic Mundus Creatus Est на тайната организация също играе ключова роля в сериала.

Гробището Südwestkirchhof в Щансдорф, близо до Потсдам, включва тази красива дървена църква в скандинавски стил с елементи на ар нуво, построена между 1908 и 1911 г.

Железопътните релси и мостът се намират много близо до църквата, на границата между Берлин и провинция Бранденбург.

Туристи са установили, че това място, разположено близо до Königsweg .

Екстериорът на къщата на Тидеман през 2019 г. се намира в квартал "Кладов", южно от района Шпандау в Берлин.

Построен през 2007 г., този модерен имот е бил обявен за продажба през 2020 г. за 5 милиона евро.

Бензиностанцията, където е паркиран караванът на Бени, е районът на м итническата служба Драйлинден (Zollamt Dreilinden).

Хижата на Хелге близо до бункера се намира само на около 100 метра от снимачната площадка на входа на пещерата.

Интериорните кадри, в които Клаудия се спуска с въже в пещерата, са заснети в пещерата Еднорога ( Unicorn Cave ) в района на Харц.

Екстериорът на болницата през 1987 г. е старата клиника Lungenklinik Heckeshorn във Ванзее.

В първия епизод на втори сезон, „Начала и краища“, младият Йонас Канвалд се намира в бъдещето и изследва изоставена гимназия.

Тя се намира в стария съветски казармен лагер и бившия комплекс на военно училище Крампниц, северно от Потсдам.

Руините на фабриката, чийто интериор също се вижда във втория епизод „Тъмна материя“, са тези на химическия завод Rüdersdorf (Chemiewerk Coswig, Betriebsteil Rüdersdorf Rükana) близо до Берлин.

Психиатричната клиника през 1953 г. е централата на биотехнологична компания, наречена Biotecon Diagnostics , разположена в Потсдам.

Красивата стара улица през 1921 г. от четвъртия епизод, „Пътешествениците“, се намира близо до историческата железопътна гара Rehagen (Historischer Bahnhof Rehagen) в град Ам Мелензе, южно от Берлин.

Езерото, в което Марта, Йонас, Франциска и Магнус отиват да плуват в шестия епизод, „Безкраен цикъл“, е малкото езеро Nudower Teiche в покрайнините на Потсдам.

Екстериорът на библиотеката е библиотеката в Кьонигс Вустерхаузен . Интериорните сцени във втори сезон обаче са заснети в читалнята на емблематичната Берлинска държавна библиотека на улица Унтер ден Линден.

나의 최애 도서관 장면이 나오는 <베를린 천사의 시>에서 두 천사 다니엘과 카시엘이 사람들의 삶을 보고 모으죠. 여러분 도서관 사서님들은 다들 천사 같은 분들입니다. 우리의 삶을 기록하는 사람들이죠. 😊

사진은 영화 속 도서관 Berlin State Library pic.twitter.com/MyOtpOfAU2 — 도서관여행자 (@booksculptor) September 25, 2020

Фабриката на Танхаус през 1888 г. е заснета в комплекса Schloss Börnicke близо до Бернау бай Берлин. Построена между 1909 и 1911 г., фабриката е заснета в бившите конюшни и по-стара дестилерия за шнапс, в която днес се помещава пивоварна=

Кметството на Винден (Rathaus) е Dreilinden-Gymnasium, държавно средно училище , разположено в района Щеглиц-Целендорф в Берлин.

"Dark" предлага истинско пътуване на мисълта през времето и пространството, предизвикателство пред ума със сложните му логически връзки и неочаквани обрати. Една заплетена и тъжна история, която по свой нестандартен начин утвърждава важните човешки ценности и поставя безброй въпроси за изборите в живота и линията, която съдбата чертае пред човека. Един впечатляващ разказ, развиващ се на фона на мрачните пейзажи, които сякаш са истински съучастник в събитията. "Dark" e eдна различна и завладяваща Вселена и неслучайно има толкова висок рейтинг сред зрителите.