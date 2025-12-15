Култовият герой на Стивън Кинг – клоунът Пениуайз – То, получи нова екранна версия със сериала „То: Добре дошли в Дери”. За феновете на хорорите и Краля на ужаса Дери е култово място, в което се случват ужасяващи неща. Градът е като своеобразен герой в зловещата история за „То”, а автори на сериала, който в момента върви на малкия екран и е базиран на романа на Кинг, са Барбара Мушиети, Джейсън Фукс, Брад Калеб Кейн.

Задължително е да се подчертае фактът, че ролята на клоуна Пениуайз отново е поверена на Бил Скарсгард, чиято брилятна актьорска игра, в съчетание с перфектния грим и костюм, могат да накарат всеки да настръхне от страх.

Снимка: Getty Images

Един от синовете на легендарния Стелан Скарсгард вече е доказал многократно умението си да се превъплъщава в нехарактерни и много различни образи, като например вампирът граф Орлок от "Носферату" на режисьора Робърт Егерс, а също така и Ерик Дрейвън в новата екранизация на филма "Гарвана". Една от последните впечатляващи роли с много динамика в сюжетната линия и динамика в изграждането на характера е тази на Еди Бариш във филма Locked , в който партньор на младия Скарсгард е големия Антъни Хопкинс.

Връщайки се обаче към Дери, трябва да се отбележи, че поредицата успява в детайли да разходи зрителите в малкото мистериозно градче. Къде обаче се намира екранният Дери, който ни пренася в историята на То?

Снимка: Getty Images

Всъщност Дери е измислен град, намиращ се в щата Мейн, САЩ. Стивън Кинг черпи вдъхновението си при изграждането му основно от реалния град Бангор, щата Мейн, където живее дълги години.

Дери от сериала обаче е заснет в Канада, провинция Онтарио. През май 2023 г. снимките за клоуна Пениуайз започват в Торонто, Порт Хоуп и Хамилтън.

► Сред ключовите снимачни локации е Порт Хоуп и по-специално улица "Уолтън". Тук са снимани много от местата в Дери, като в сериала от това място могат да се видят фасадите на различни магазинчета и домове в измисленото градче.

Снимка: iStock

Порт Хоуп се намира на около 1 час и 30 минути път с кола източно от Торонто. Изключително живописен и разположен северния бряг на езерото Онтарио, известен с добре запазената си архитектура от 19-ти век.

Театър „Капитол“, който съществува от от 30-те години на миналия век, също е сниман в сериала. Той е реставриран и е запазил характерната си архитектура в стил Арт Деко.

I am so happy to announce I've started a new role, and a new chapter in my life, with Port Hope's Capitol Theatre as Artistic and Administrative Coordinator. It feels so right to return into the arts sector and join the incredible team behind this iconic theatre. pic.twitter.com/0BAqYaovic — Marc Rico Ludwig (@MarcRLudwig) August 21, 2024

Интериорът обаче е заснет в театър „Уестдейл“ в Хамилтън, друго историческо кино в стил Арт Деко, открито през 1935 г.

On tonight (March 2) at The Westdale theatre in Hamilton: 'Safe'—a documentary by John Butler, in association with Indwell. Centring homelessness and the opioid crisis, the film features stories of tenants living in Indwell's affordable housing units. #DMJN319 pic.twitter.com/o2gkb6GwWj — Maryka VW (@marykavw_dmj) March 3, 2023

Кметството на Порт Хоуп, сграда от червени тухли от викторианската епоха с неокласически детайли, завършена през 1853 г., е всъщност обществена библиотека в Дери .

Municipality of Port Hope Council Adopts 2025-2028 Strategic Planhttps://t.co/S5LWyrS4q9 — Today's Northumberland (@NT_pfisher) November 21, 2025

Във втория епизод, „Нещото в тъмното“, статуята на Пол Бънян се издига в Мемориалния парк на Порт Хоуп .

Полицейския участък в Дери е заснет в общинска сграда в Порт Хоуп .

► В Хамилтън сградата на гимназията „Делта Секондъри Скуул“ беше преобразена, за да се превърне в гимназията на Дери.

Third historic Derry school left waiting years after applying for much-needed roofing works



✍️ @GAHargan https://t.co/M21310lMqe — Belfast Telegraph (@BelTel) December 12, 2025

Въпреки че училището е окончателно закрито през 2019 г., сградата му е запазена от 1925 г., което я прави отлична локация за заснемане на продукции, чието действие се развива във всяко десетилетие на миналия век.

Къщата на Вероника „Рони“ Гроган е жилищна сграда на адрес 94 East Ave South в квартал "Стинсън" в Хамилтън. Имотът се отличава със своя винтидж вид и участва в още една поредица - „Мистериите на Мърдок“ .

► Домът на Ханлън е разположен близо до центъра на Брамптън и също е част от още една поредица Sheriff Country“.

► Една от другите основни локации за заснемането на „То: Добре дошли в Дери“ е канадската военна база Бордън в Онтарио, която служи като заместител на Военновъздушната база на Дери.

► „Джунипър Хил Азил“ е старият християнски център „Лорето“, убежище, разположено на живописна местност с изглед към Ниагара, само на кратко разстояние от известния Ниагарския водопад.



► Освен това допълнителна студийна работа и сцени са заснети в Торонто.

Season 1 of It: Welcome To Derry ends tonight pic.twitter.com/bc99OASPeR — Horror🎈Collective (@THEH0RRORKID) December 14, 2025

► Тайното място, в което се събират децата в сериала, е създадено в студио, но е вдъхновено от истинската водна кула в Бангор, Мейн - Thomas Hill Standpipe, намираща се на няколко пресечки от дома, в който е живял Кинг.

Le Thomas Hill Standpipe. Un château d'eau qui se trouve à Bangor dans le Maine. On dit que Stephen King a écrit dans son ombre, sur un banc du parc, une grande partie de son roman ÇA. Ce château d'eau a servi de modèle à celui de Derry. pic.twitter.com/zyGs3ruKEP — NightmareOnFriday (@night_fri) February 29, 2024

Всички тези локации могат да накарат всеки жител или турист да стане свидетел на това как измисленият град Дери оживява в съзнанието, докато гледа поредицата.