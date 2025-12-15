Лентата е създадена по романа на Краля на хорора Стивън Кинг

Култовият герой на Стивън Кинг – клоунът Пениуайз – То, получи нова екранна версия със сериала „То: Добре дошли в Дери”. За феновете на хорорите и Краля на ужаса Дери е култово място, в което се случват ужасяващи неща. Градът е като своеобразен герой в зловещата история за „То”, а автори на сериала, който в момента върви на малкия екран и е базиран на романа на Кинг, са Барбара Мушиети, Джейсън Фукс, Брад Калеб Кейн.

Задължително е да се подчертае фактът, че ролята на клоуна Пениуайз отново е поверена на Бил Скарсгард, чиято брилятна актьорска игра, в съчетание с перфектния грим и костюм, могат да накарат всеки да настръхне от страх.

Бил СкарсгардСнимка: Getty Images

Един от синовете на легендарния Стелан Скарсгард вече е доказал многократно умението си да се превъплъщава в нехарактерни и много различни образи, като например вампирът граф Орлок от "Носферату" на режисьора Робърт Егерс, а също така и Ерик Дрейвън в новата екранизация на филма "Гарвана". Една от последните впечатляващи роли с много динамика в сюжетната линия и динамика в изграждането на характера е тази на Еди Бариш във филма Locked, в който партньор на младия Скарсгард е големия Антъни Хопкинс.

Връщайки се обаче към Дери, трябва да се отбележи, че поредицата успява в детайли да разходи зрителите в малкото мистериозно градче. Къде обаче се намира екранният Дери, който ни пренася в историята на То? 

То, ДериСнимка: Getty Images

Всъщност Дери е измислен град, намиращ се в щата Мейн, САЩ. Стивън Кинг черпи вдъхновението си при изграждането му основно от реалния град Бангор, щата Мейн, където живее дълги години.

Дери от сериала обаче е заснет в Канада, провинция Онтарио. През май 2023 г. снимките за клоуна Пениуайз започват в Торонто, Порт Хоуп и Хамилтън.

► Сред ключовите снимачни локации е Порт Хоуп и по-специално улица "Уолтън". Тук са снимани много от местата в Дери, като в сериала от това място могат да се видят фасадите на различни магазинчета и домове в измисленото градче.

То, ДериСнимка: iStock

Порт Хоуп се намира на около 1 час и 30 минути път с кола източно от Торонто. Изключително живописен и разположен северния бряг на езерото Онтарио, известен с добре запазената си архитектура от 19-ти век.

Театър „Капитол“, който съществува от от 30-те години на миналия век, също е сниман в сериала. Той е реставриран и е запазил характерната си архитектура в стил Арт Деко.

Интериорът обаче е заснет в театър „Уестдейл“ в Хамилтън, друго историческо кино в стил Арт Деко, открито през 1935 г. 

Кметството на Порт Хоуп, сграда от червени тухли от викторианската епоха с неокласически детайли, завършена през 1853 г., е всъщност обществена библиотека в Дери.

Във втория епизод, „Нещото в тъмното“, статуята на Пол Бънян се издига в Мемориалния парк на Порт Хоуп.

Полицейския участък в Дери е заснет в общинска сграда в Порт Хоуп .

► В Хамилтън сградата на гимназията „Делта Секондъри Скуул“ беше преобразена, за да се превърне в гимназията на Дери.

Въпреки че училището е окончателно закрито през 2019 г., сградата му е запазена от 1925 г., което я прави отлична локация за заснемане на продукции, чието действие се развива във всяко десетилетие на миналия век. 

Къщата на Вероника „Рони“ Гроган е жилищна сграда на адрес 94 East Ave South в квартал "Стинсън" в Хамилтън. Имотът се отличава със своя винтидж вид и участва в още една поредица - „Мистериите на Мърдок“ .

► Домът на Ханлън е разположен близо до центъра на Брамптън и също е част от още една поредица Sheriff Country“.

► Една от другите основни локации за заснемането на „То: Добре дошли в Дери“ е канадската военна база Бордън в Онтарио, която служи като заместител на Военновъздушната база на Дери.

► „Джунипър Хил Азил“ е старият християнски център „Лорето“, убежище, разположено на живописна местност с изглед към Ниагара, само на кратко разстояние от известния Ниагарския водопад.

► Освен това допълнителна студийна работа и сцени са заснети в Торонто.

► Тайното място, в което се събират децата в сериала, е създадено в студио, но е вдъхновено от истинската водна кула в Бангор, Мейн - Thomas Hill Standpipe, намираща се на няколко пресечки от дома, в който е живял Кинг.

Всички тези локации могат да накарат всеки жител или турист да стане свидетел на това как измисленият град Дери оживява в съзнанието, докато гледа поредицата.

