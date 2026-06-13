Бившият унгарски премиер Виктор Орбан беше преизбран за председател на ФИДЕС по време на тридесет и втория конгрес на партията в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. Орбан, който бе единственият кандидат, бе избран от делегатите за мандат от една година по време на тайно гласуване. Той получи 729 от общо 737 валидни гласа.

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По време на конференцията бяха избрани и четирима заместник-председатели. Делегатите единодушно приеха доклада на националния комитет чрез открито гласуване. Те приеха и доклад, в който се анализират причините за изборната загуба на партията.

Делегатите също така приеха политическа резолюция, в която се отхвърля пакта за миграцията на ЕС и се изразява протест срещу „насилственото отстраняване на демократично избрани обществени служители“.

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Уставът на партията също бе изменен, като организацията на ФИДЕС вече ще бъде съобразена с местната системата на общините, а съставът на националния съвет беше разширен до 28 членове.

Редактор: Станимира Шикова