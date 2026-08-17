Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг в местността "Леденика" край Враца на 15 август.

Извънземният камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около Монтана. Използван е металотърсач "XP DEUS II".

Рядък метеорит доказва съществуването на древна планета гигант

Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за NOVA Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Той уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини.

Пътвоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.