Снимка: Кирил Стаменов, БАТСЗМ
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Извънземният камък е с впечатляващи размери
Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на металдетектинг в местността "Леденика" край Враца на 15 август.
Извънземният камък е с впечатляващи размери. Намерен е в планинска местност около Монтана. Използван е металотърсач "XP DEUS II".
Рядък метеорит доказва съществуването на древна планета гигант
Подобни находки са изключителна рядкост, заяви за NOVA Кирил Стаменов от Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеорити. Той уточни, че предстои камъкът да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини.
Пътвоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход.
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