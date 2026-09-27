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Уеб дизайнер става винар заради наследство
От София през Лондон до лозята на село Николаево.
Едуард Куриян е роден в Сливен, работи като IT поддръжка и уеб дизайнер в София, а после заминава за Лондон заради съпругата си. До деня, в който двамата решават да се върнат у нас, за са се занимават с винопроизводство.
Целия разказ на Едуард Куриян гледайте във видеото.
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