Проливни дъждове и бури предизвикаха наводнения и свлачища в Индия и Непал, при които загинаха най-малко 70 души. В Индия жертвите са 56, а в Непал загиналите са 14. В неизвестност са 11 души.

Властите провеждат спасителни операции в зaсегнатите райони и разпределят помощи. Служителите са инструктирани да оценят щетите по селскостопанските култури и да осигурят обезщетения. Над 1000 къщи са повредени.

Непалските власти предупредиха за възможни внезапни наводнения в 49 от общо 77 района на страната. Повече от половината от тях са изложени на висок риск от наводнения или внезапни прииждания на води, докато нивата на големите реки и притоците им продължават да се покачват.

Говорител на Националната агенция за управление на риска от бедствия на Непал, заяви, че районите Расува и Нувакот, засегнати от смъртоносните наводнения миналия месец, трябва да запазят бдителност. Към момента не се считат за зони с висок риск.

Наводненията и свлачищата прекъснаха и телекомуникациите в части от Непал вследствие на повреди по оптичните кабели и електропреносната мрежа

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Електроснабдяването е напълно прекъснато в районите Мананг, Мустанг, Мягди и Баглунг, като властите работят по възстановяването му, съобщиха представители на Министерството на енергетиката. Придошлите води на река Рахуганга са повредили конструкцията и стълбовете на електропреносната мрежа на 40-мегаватов хидроенергиен проект, заявиха от Министерството на водните ресурси и енергетиката.

В Индия Централната комисия по водите съобщи, че 30 станции за мониторинг на реките в 7 щата сигнализират за тежка ситуация. Нивото на няколко големи реки, сред които Ганг, Гандак, Коси, Багмати и Нармада, надхвърли критичните стойности.

Редактор: Ивайла Маринова