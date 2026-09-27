Британският министър-председател Анди Бърнам обеща да насочи Обединеното кралство към нов курс, тъй като десетилетието след референдума за Брекзит е довело до „безцелно лутане и разделение“.

Бърнам обеща да изложи как ще постигне „добър растеж“ във всеки регион на страната при пристигането си в събота в Ливърпул за първата си конференция като лидер на Лейбъристката партия.

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„Ще направим тази седмица наистина важна, като определим нова посока за страната“, каза британският премиер. „Измина десетилетие от Брекзит и това беше десетилетие на прекалено много безцелно блуждаене, прекалено много разделение, и трябва да сложим край на това“, подчерта Бърнам.

Той заяви, че неговата визия ще даде възможност на „хората отново да имат надежда, че нещата ще се подобрят, че животът ще стане по-добър – и това ще се случи“. Облечен в черни дънки, тениска и яке и придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, Бърнам заяви, че за него е гордост да присъства за първи път на конференцията на Лейбъристите в качеството си на лидер на партията.

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Междувременно председателката на Лейбъристката партия Бриджит Филипсън каза, че не е самодоволна относно шансовете за победа на следващите избори, въпреки че последните проучвания на общественото мнение сочат, че партията ѝ отново е спечелила благоразположението на обществото. Въпреки подобрените перспективи пред Лейбъристката партия Бърнам изключи възможността за предсрочни избори преди 2029 г.

Редактор: Никола Тунев