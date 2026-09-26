-
Йерусалимският патриарх Теофил III удостои патриарх Даниил с ордена „Кръста на Пресветия Гроб Господен”
-
„Ничия земя”: Как се обича в Родопите?
-
"Шифърът на траките": Величието на гробницата "Шушманец" с гранитни колони
-
18 км колона от тирове се образува преди „Капитан Андреево”
-
Какво представлява „солидарно земеделие“
-
Жегата застрашава френски деликатес: Охлювите изчезват заради горещините и сушата
Съоръжението възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7,8 по Рихтер
Във Варна разположиха специализиран камион-симулатор на земетресения. Съоръжението пристигна от турския град Текирдаг и беше достъпно за безплатни посещения от граждани и гости на града.
Камионът възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7,8 по Рихтер, а посетителите имаха възможност да усетят въздействието му в контролирана среда. Демонстрациите бяха съпроводени с беседи от експерти от катедра „Сигурност и безопасност“ на Варненския свободен университет, община Текирдаг и Турската земетръсна фондация.Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни