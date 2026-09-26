Във Варна разположиха специализиран камион-симулатор на земетресения. Съоръжението пристигна от турския град Текирдаг и беше достъпно за безплатни посещения от граждани и гости на града.

Камионът възпроизвежда реалистично земетресение с магнитуд до 7,8 по Рихтер, а посетителите имаха възможност да усетят въздействието му в контролирана среда. Демонстрациите бяха съпроводени с беседи от експерти от катедра „Сигурност и безопасност“ на Варненския свободен университет, община Текирдаг и Турската земетръсна фондация.

Редактор: Ина Григорова