В „Тук и сега“ Деси Банова-Плевнелиева ни среща с едно семейство, в което медицината е професия, призвание и начин на живот - проф. Иво Петров и неговата дъщеря д-р Глория Адам. Баща и дъщеря ще говорят за пътя в медицината и за цената на големия професионален успех - защото зад него понякога стои най-тежката цена за хората, които обичаш. Ще разкажат и за един от най-трудните периоди в живота на семейството - за страха, надеждата и силата да останеш лекар, когато пациентът е най-близкият ти човек.

Проф. Петров е известен като един от най-добрите кардиолози в България, но и като лекар от световна величина. Неговият път в медицината обаче не е бил лесен. Започва с 12 долара заплата, с работа на две места и със заем за специализация.

„На никого от моето поколение не му беше лесно да остане в медицината. Това беше в периода на така наречените демократични промени, когато в България всичко се срина и лекарите бяхме поставени в изключително трудната ситуация да избираме между мизерията на професията и възможността да оцелеем“, казва той.

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В нито един момент проф. Петров не съжалява за това, че е останал в медицината. „Бяхме на Световния конгрес по кардиология в Рио де Жанейро и благодарение на моя учител проф. Джоргова аз представих данните от едно изследване, което беше тогава много авангардно. На сесията, на която аз презентирах, се оказа, че проф. Фавалоро е модератор. И започнахме да говорим по въпроса. Той се заинтригува много и след сесията веднага пожела да си разменим няколко думи. Аз му казах къде работя, от какво съм заинтригуван в областта на кардиологията, и споменах, че баща ми е роден в Аржентина. Той каза: „Ами, елате при мен да специализирате“, което беше вълшебно стечение на обстоятелствата“, разказва проф. Петров.

„Без съмнение, ако не се бях изпъчил там на Световния конгрес, за да кажа какво правим ние в България, нямаше как това да се случи. Поради тази причина в момента всячески тласкам моите млади колеги да се експонират“, добавя професорът.

„Той притежава много качества, така че със сигурност съм взаимствала от него - труд, постоянство, позитивизъм, амбиция. Едно от хубавите му качества е автентичността - това, че е истински и искрен и че е запазил човечността в себе си. И въпреки нареждането на титли пред името му, той винаги на първо място е човек“, казва неговата дъщеря д-р Глория Адам.

Според проф. Петров позитивизмът е част от лекарската професия. „Ако не си благоразположен към пациента и не се покажеш позитивен пред него, това те обрича на неуспех“, уверен е той. „Всички от нашия кръг колеги, които сме от това поколение, бяхме принудени да наваксаме едни гигантски празнини в развитието на нашата медицинска практика. И ние всъщност възприехме американския модел. Често казвам, че аз от години работя по 12 часа на ден, и това е така в 99% от случаите. Този начин на работа унищожава, първо, комуникацията ми с много хора, а за съжаление кара и много голяма част от моето семейство да страда от моята липса“, казва още той.

Проф. Иво Петров за спасените животи, цената на успеха, изпитанията и чудесата

„Аз съзнателно не съм усещала липсата, защото не съм имала с какво да сравня. Приемала съм, че при нас е така. С годините започнах да оценявам това, което той влага в професията си, защото в историята има единици хора, които са посветени на това, което правят. Той буквално е с някаква мисия, която следва“, споделя д-р Адам.

„Винаги съм била горда и благодарна, че това е моят баща. Но може би именно заради тази свобода, която съм усещала от негова страна, аз съм си вървяла по моя път. Със сигурност някои врати са се отворили по-лесно благодарение на него. Но именно това, че ме е научил, че винаги с усилие, труд и постоянство трябва да вървиш напред, аз нося в себе си една упоритост и желание за развитие“, казва тя.

„В работна среда не сме баща и дъщеря. Ние сме колеги и така се държим един към друг“, казва проф. Петров. А най-голямото чудо за него в живота е самият живот. „Това, че ние със съпругата ми дадохме живот на две прекрасни деца, ние им даваме базата, но те наистина имат такава морална и генетична закваска, която им позволява сами да се развиват. И след първоначалния тласък аз виждам, че и двамата се развиват в изключително правилна посока, за което съм изключително доволен“, казва още той.

„За мен чудото в живота е любовта. Ако всеки има любов към себе си, семейството, близките си, работата си, ежедневието - като тръгнем оттам, той може да създава много други чудеса не само в своя живот, а и в този на околните“, вярва д-р Адам.

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