С него ни среща Десислава Банова-Плевнелиева
В неделя българските лекари ще отбележат своя празник в Деня на Свети Иван Рилски. Затова ден по-рано в рубриката „Тук и сега” Десислава Банова -Плевнелиева ни среща с един от най-големите български лекари - кардиологът от световна величина - проф. Иво Петров.
За първи път кардиологът, спасил хиляди човешки животи, споделя за своята болка и лечението на сина си, както и защо дъщеря му Глория тръгва по неговите стъпки.
Дали за да лекуваш сърце, е необходимо да имаш сърце – говори проф. Иво Петров.
