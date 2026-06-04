Снимка: iStock
-
Разходи с компенсаторни мерки и съкращения в администрацията: Как България може да излезе от надзора за свръхдефицит на ЕК
-
Лисици, акули и кайри ще заменят историческите личности на банкнотите на Обединеното кралство (ВИДЕО)
-
Торнадо премина през части от Рим (ВИДЕО)
-
7 загинали и 11 ранени след удар с дрон по автобус в Донецка област
-
Протести в Англия след убийството на студент
-
Съветът на ЕС и ЕП се споразумяха за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави
Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона
Украйна е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 - ранени, при украински удар по „нежилищни сгради“ в град Симферопол.
Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров.
Жертви и ранени в Киев и Запорожие след руска атака с дронове
Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни, назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни