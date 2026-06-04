Украйна е нанесла удари по двата основни центъра на анексирания от Русия полуостров Крим, съобщиха назначените от Кремъл власти в региона. Трима души са загинали, а 7 - ранени, при украински удар по „нежилищни сгради“ в град Симферопол.

Губернаторът на Севастопол съобщи от своя страна за над 20 свалени украински дрона в пристанищния град, който е отделен субект на Руската федерация, въпреки че се намира на Кримския полуостров.

Жертви и ранени в Киев и Запорожие след руска атака с дронове

Крим е сред приоритетните мишени за украинските въоръжени сили. През последните дни, назначените от Русия власти на полуострова въведоха ограничения за продажбата на бензин.

Редактор: Цветина Петкова