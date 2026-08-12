Водолази са извадили във вторник тялото на удавил се в язовир „Огоста“ рибар, съобщиха от ОД на МВР в Монтана.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 от други рибари, които дошли в края на язовира откъм село Долно Церовене. Те забелязали въдици, телефон и други вещи, но не видели човека, предаде кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

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След като дълго го викали и не излязъл от близките храсти, те се обадили на спешния телефон. Криминалистите веднага повикали водолази и тялото на 55-годишния мъж било намерено в близост до мястото. То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило.

От полицията съобщиха, че това е първото удавяне в язовир „Огоста“ за годината и най-вероятно става въпрос за нещастен случай - подхлъзване или внезапно прилошаване по време на риболов. По случая е образувано е досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев