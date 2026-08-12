Шофьор на камион е задържан след пътен инцидент на автомагистрала „Тракия“. Полеви тест показал, че водачът е употребил наркотици, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

По първоначални данни камионът с полуремарке се ударил в мантинелата на 139-ия километър на магистралата в посока Бургас. Вместо да остане на мястото на произшествието, водачът продължил.

Тежка катастрофа с ранени на „Тракия”, един от водачите - с положителна проба за наркотици

„Пътна полиция“ предприела незабавни действия и минути по-късно спряла товарния автомобил. Зад волана бил 43-годишен мъж. Направеният му полеви тест за наркотици отчел положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Водачът отказал да даде кръвна проба за последващ химически анализ.

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан. Той е задържан, а по случая е образувано бързо производство.

Редактор: Цветина Петкова