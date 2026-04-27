Тежка катастрофа с двама ранени е станала на 76-тия километър на АМ "Тракия" в посока София. Сигналът за инцидента е подаден към 16:00 ч. Сблъскали са се тир и лек автомобил. В резултат на удара камионът излязъл от платното и се е обърнал настрани в канавката.

Пострадали са водачите на двете превозни средства, уточниха от полицията в Пазарджик пред NOVA. Говорителят Мирослав Стоянов подчерта, че при пътния инцидент няма загинали хора.

Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици.

Временна организация по "Тракия" днес

Движението беше леко затруднено за часове. На мястото веднага са се озовали екипи на Пътна полиция, пожарната и Спешна помощ.

Вече е възстановено движението при км 75 на АМ "Тракия" в посока София, съобщиха от АПИ.