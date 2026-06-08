Поредицата от тежки пътни инциденти с участието на млади и неправоспособни водачи отново постави на дневен ред въпроса за контрола по пътищата и превенцията на пътния травматизъм. Днес 15-годишен без книжка загина зад волана при тежка катастрофа край Ловеч, а в неделя 17-годишен младеж загуби живота си, след като се заби с колата в къща .

Според адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи особено показателен е случаят с тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в София. „Това, което се случи посред бял ден, вдигна летвата на общественото недоволство. Излезе информация, че двамата обвиняеми са част от група, занимавала се със сводничество, различни форми на натиск и незаконно кредитиране, като не са притежавали български шофьорски книжки“, заяви Тодоров.

По думите му фактът, че водачи си позволяват да се движат с висока скорост над разрешената и да устройват гонки в градски условия, е симптом за по-дълбок проблем. „Ако на по-ранен етап бяха усетили, че има държава и че нарушенията водят до последствия, вероятно нямаше да се стигне до подобни трагедии“, смята експертът.

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Той посочи, че между инцидентите с 15-годишното момче и 17-годишния младеж има обща връзка. „Тези деца не са разбирали колко опасно е да се качиш зад волана без необходимите знания и умения. Това показва, че не усещат ролята на държавата и последствията от подобно поведение“, коментира Тодоров.

Според него сериозен проблем остава и отношението към санкциите. „Голяма част от хората в обществото възприемат глобите като нещо хипотетично, което няма да ги засегне. Именно затова е необходим по-ефективен контрол и реална неизбежност на наказанието“, допълни той.

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Редактор: Дарина Методиева