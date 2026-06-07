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По време на удара в жилището е имало хора, които са се намирали в съседна стая
Тежък пътен инцидент е станал около 3 часа през нощта в неделя на улица „Патриарх Евтимий“ в Дупница, съобщиха за NOVA от ОДМВР - Кюстендил.
По първоначални данни джип, движещ се с несъобразена скорост, е напуснал пътното платно и се е врязал в къща. Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, което е загинало на място вследствие на тежките травми.
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По време на удара в жилището е имало хора, но те не са пострадали, тъй като са се намирали в съседна стая. За случая е уведомен дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.
По информация на NOVA автомобилът се е движел с много висока скорост – между 130 и 140 км/ч. Джипът е собственост на чичото на загиналото момче, но не му е бил даден доброволно, то само я е взело.
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