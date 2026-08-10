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Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"
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Към момента е активно едно огнище
Продължава борбата с пожара край село Висока Могила в община Бобошево. Ситуацията към момента е оптимистична, като активно е едно огнище, върху ограничаването на което са съсредоточени усилията на екипите на терен.
Надеждите са огънят днес да бъде изцяло локализиран и да се елиминира възможността за възникването на нови огнища извън периметъра.
На 80% е овладян пожарът край Бобошево, огнеборците продължават битката със стихията
Засегнатата площ е около 1200 декара, 300 от които широколистна гора, която не е фатално засегната.Редактор: Никола Тунев
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