Продължава борбата с пожара край село Висока Могила в община Бобошево. Ситуацията към момента е оптимистична, като активно е едно огнище, върху ограничаването на което са съсредоточени усилията на екипите на терен.

Надеждите са огънят днес да бъде изцяло локализиран и да се елиминира възможността за възникването на нови огнища извън периметъра.

На 80% е овладян пожарът край Бобошево, огнеборците продължават битката със стихията

Засегнатата площ е около 1200 декара, 300 от които широколистна гора, която не е фатално засегната.

Редактор: Никола Тунев