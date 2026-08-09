Продължава битката с пожара край бобошевското село Висока могила. Над 1200 декара вече е площта, която засегна пожарът. До късно огънят не беше локализиран, а вятърът го насочваше към село Сопово.

Пожарът е локализиран на 80 процента, но силният вятър създава риск от повторно разпалване на отделни огнища. Ясно е, че пожарът е тръгнал от къща в селото от небрежно боравене с огън.

Ситуацията продължава да е динамична. През деня пожарът изглеждаше сравнително спокоен и почти локализиран, но следобедният вятър причини разпалвания и силни задимявания, които притесняват противопожарните екипи.

Тежка техника направи просеки, ограничавайки пожара да не се разпространява извън територията, която вече е обгърнал, но все така силният вятър не изключва риска от нови разпалвания.

Към момента опасност за населените места няма, но на терен доброволци, горски служители и огнеборци продължават битката с огъна.

Кметът на Бобошево Стефан Тачев каза, че пожарът е овладян на 80%. „В село Сопово имаме екипи и тяхното уверение, че опасност за населението няма. Булдозер беше на място, имаме две просеки, така че пожарът не би трябвало да стигне до селото”, каза той. Тачев обясни, че човекът, от чиято къща е тръгнал пожарът, е казал, че причината е дала на късо крушка. Според друга версия той е хвърлял пиратки по птиците, за да не му изкълват гроздето, посочи кметът.

Тази версия разказа и Валери Вуковски, жител на с. Сопово: „Към 14:00 часа през деня той хвърляше пиратки, насадил е там пипер, домати и искал да гони врабците. В селото са 40 човека и то възрастни хора, кой да тръгне да гаси?”, коментира Вуковски.

По-рано днес директорът на РСПБЗН-Кюстендил Светослав Георгиев каза в ефира на „Събуди се”, че обстановката е спокойна, но с увеличаване на температурите има риск да се увеличи и опасността,

„Вчера, на 8 август, в 11:30 ч. е получен сигналът за горяща къща в село Висока могила. Незабавно са изпратени три екипа. Колегите при пристигане установяват, че гори къща и три стопански постройки, както и пожарът, който навлиза в горска територия. Незабавно осъществяват гасителни действия и защита на съседните жилищни сгради. Извикани са допълнителни екипи за загасяване на горската територия”, заяви той.

„Вятърът беше изключително силен и много променлив. За сега няма опасност нито за Сопово, нито за Висока могила. Осъществява се постоянно дежурство. Два пожарни автомобила в момента са във Висока могила, един пожарен автомобил е в Сопово, като сме извикали и тежка техника, с която ще се опитаме да направим просека, за да отделим два големи горски масива”, обясни Георгиев.

„Ще положим всички усилия, за да загасим днес пожара. Няма опасност за населението и за имотите на гражданите”, увери той.

Голям пожар гори край бобошевското село Висока могила

По думите на инж. Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие няма щети върху дървостоя. „Той е основно от дъб и при така минал пожар ще се възстанови без никакъв проблем”, посочи той. „Надяваме се днес да задържим пожара в периметъра му, да не се разширява и да загасим действащите огнища”, каза инж. Ангелов.

Междувременно пожарът в Асеновград вече е напълно потушен. Екипи на противопожарната служба ще останат на място, за да следят за евентуално ново разпалване на огнища.