Рано тази сутрин беше открит ловният сезон за прелетен дивеч. Още преди изгрев слънце дружинки от цяла България излязоха на първия ловен излет.

Калин Балджийски от Съюза на ловците и риболовците в България коментира в фира на "Събуди се", че една от главните причини за липсата на пъдпъдък е пръскането с хербициди. "Друга от причините за намаляването на пъдпъдъка е ниското жънене. Това е почти никакво укритие за този вид дивеч. И най-вече сушата. Сушата унищожава пъдпъдъка. Той няма откъде да пие вода. Той пие вода от росата", каза Балджийски.

Ловният сезон за пернат дивеч започна (ВИДЕО)

Той разказа и за подготовката. "Сутрин ставаш, обличаш подходящи дрехи в зависимост от времето. Не забравяш в тези жеги да вземеш вода за себе си и повече вода за своя ловен партньор", каза Балджийски.

"В ръката си да държа нещо, което може да саботира целия ловен сезон на един ловец. Това е парче стъкло. Това парче стъкло може да среже лапата на, в случая, моето куче или на вашите кучета. Когато това се случи, сезонът пропада. Това парченце действа като лупа. Хвърлено на земята, върху тази суха трева, огънят се запалва за секунди", предупреди той.

Балджийски очерта още едно предизвикателство в района, а именно фотоволтаиците. "Нека зелената енергия не унищожава зелената природа. Има места, на които трябва да бъдат изградени тези фотоволтаични системи. Умоляваме да не се прави върху плодородни земи и гори", каза още той.

Повече гледайте във видеото.