Само няколко месеца след засаждането на нови дръвчета в крайдунавския парк във Видин част от тях изглеждат изсъхнали. Жители на града твърдят, че причината е липса на достатъчно грижи и поливане. От Общината обаче посочват, че растителността се поддържа, а дръвчетата, които не оцелеят, ще бъдат заменени.

Над 20 нови дървета са засадени през пролетта в най-големия крайдунавски парк в града, където в момента се извършва мащабен ремонт. Няколко месеца по-късно част от растителността е с изсъхнали листа, а по други дръвчета има следи от вандалски прояви.

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„Колкото са посадили, почти всичко е изсъхнало. Никаква поддръжка“, твърди Стефчо Орбов. Иван Жуветов също смята, че след засаждането е трябвало да бъдат полагани повече грижи. „Когато са ги насадили, е трябвало да има хора, които да се грижат за тях и да ги поливат“, коментира той.

От Община Видин оспорват твърденията, че всички дървета с видимо изсъхнали листа са загинали. Според началника на отдел „Екология“ Светла Ангелова част от тях са преживели стрес заради резките температурни промени през лятото.

„Дървото ще оцелее, просто за него е стресово. Рязко от 20 градуса на 40 градуса. Винаги когато имаме период на засаждане, очакваме около 10% от растенията да не оцелеят“, обясни Ангелова.

Спор има и около поливането. Жителите твърдят, че напоителната система се използва основно за тревните площи. „Не съм видял поливане на дръвчетата. Има пръскане за тревата и тя е зелена, но за дръвчетата няма никакво поливане“, заяви Орбов.

Общината отхвърля тези твърдения. „Общинското предприятие ги полива. Поливната система си ги полива“, категорична е Ангелова. Докато екипът на „Събуди се“ снимаше репортажа, напоителната система в парка беше включена.

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Крайдунавският парк във Видин е известен и като парк на парковото изкуство заради богатата си растителност. В момента там се извършва мащабно обновяване, при което опасни дървета са премахнати, а на тяхно място се засаждат нови.

От местната администрация уверяват, че състоянието на растителността се следи. „Където видим, че нещата не се развиват правилно, сме започнали да премахваме растенията. Тези, които не са оцелели, ще ги подновим“, заяви Светла Ангелова.

Новото засаждане ще бъде за сметка на Община Видин. Именно това предизвиква допълнително недоволство сред част от жителите. „Напролет пак трябва да ги садят – излишни средства, които са изразходвани, а би могло да се спестят за нещо друго“, коментира Стефчо Орбов.