Тази неделя репортерът на NOVA Юлиян Стоянов ни отвежда до Албания, за да ни покаже една по-различна, тиха и непозната нейна страна, извън популярните курорти, плажове и туристически маршрути. Страната се намира само на 6 часа път с кола от България. И макар да сме в Албания, тук няма да се чувстваме далеч от дома - в района живее едно от най-големите български малцинства в страната. А първата ни спирка е насред Преспанското езеро. Оттам се вижда остров Мал Град, а до него се стига само с лодка. Разходката отнема няколко минути, а двупосочният билет струва около 15 евро. Ако имате късмет, може да се договорите и за по-добра цена с местните рибари.

Пътуването е кратко, но гледките определено си заслужават. Островът предлага уникално съчетание от диви скали, птици, спокойствие и средновековна история. Тук може да срещнете управителя на природния парк Лазо Стояни, който винаги е насреща да отговори на въпросите ви.

„Тук се намира църквата „Св. Мария” или „Малка Богородица”. Това е култура от времето на Византия, 14 век, 1345 година. Годишно идват около 500 туристи, най-много от Франция и Германия”, обясни екологичният експерт.

Интересното тук е, че климатичните промени правят много промени върху острова. След кратка почивка екипът се отправя към Корча - културната столица на Албания.

Тук се намира най-голямата православна църква в страната – „Воскресение Христово“, музей с над 7000 икони и напълно реставрираният стар османски пазар. Калдъръмените му улички днес са пълни с кафенета, ресторанти с типична европейска храна, но с албански прочит.

Тиха, зелена и богата на история – това е по-различната Албания, която си струва да преоткриете.

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