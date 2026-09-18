Европейските правителства обсъждат налагането на данък върху приходите на петролните компании заради рекордни цени на горивата. Германският финансов министър призова Еврокомисията да предложи възможни начини за облагане с данъци на „прекомерните им печалби“.

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че Комисията няма планове „на този етап“ за общ механизъм за данъчно облагане, но държавите членки били свободни да налагат свои собствени данъци.

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Цените на бензиностанциите вече достигнаха рекорди в цяла Европа. В целия ЕС цените на бензина са с 24% по-високи от миналата година, а дизелът струва с 38 на сто повече.

Редактор: Ина Григорова