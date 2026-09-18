-
ЕС отпуска още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове
-
Полша затвори две летища заради операции на военната авиация
-
Най-малко 20 пострадали по време на руски въздушни удари по редица градове в Украйна
-
Войната в Украйна застрашава морската търговия
-
Проливни дъждове причиниха наводнения в Барселона
-
Ново рязко поскъпване на горивата в Гърция
Цените на бензиностанциите вече достигнаха рекорди в цяла Европа
Европейските правителства обсъждат налагането на данък върху приходите на петролните компании заради рекордни цени на горивата. Германският финансов министър призова Еврокомисията да предложи възможни начини за облагане с данъци на „прекомерните им печалби“.
Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че Комисията няма планове „на този етап“ за общ механизъм за данъчно облагане, но държавите членки били свободни да налагат свои собствени данъци.
САЩ разрешиха сключване на условни договори за "Лукойл"
Цените на бензиностанциите вече достигнаха рекорди в цяла Европа. В целия ЕС цените на бензина са с 24% по-високи от миналата година, а дизелът струва с 38 на сто повече.Редактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни