Германски следователи започнаха разследване, което трябва да установи дали откритите части от дрон близо до военновъздушна база в Северна Германия са свързани с осуетения опит за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, за който Берлин обвини Русия, предаде ДПА.

„Ако има връзка между двата инцидента, ще я разследваме“, заяви днес говорителка на федералната прокуратура в Карлсруе.

Следователи започнаха да претърсват местността около военновъздушната база във Вунсторф близо до Хановер, след като в началото на миналата седмица на два километра от нея случайно бяха открити части от дрон.

Представители на службите за сигурност заявиха пред ДПА, че безпилотният летателен апарат не е дрон, който може да се намери в свободната търговска мрежа, а обект, сглобен от самоделни компоненти.

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Въпреки че засега не са открити следи от взривни вещества, бяха установени някои прилики с дрона, намерен на летище Лайпциг/Хале миналия месец, което подсказва, наред с факта, че частите са били открити близо до военновъздушна база, че това е потенциален опит за шпионаж от страна на Русия.

Берлин официално обвини Русия, след като на 4 август дрон, зареден с експлозиви, беше открит на летището в Лайпциг близо до украински товарен самолет. Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт предупреди, че осуетения опит за атака „не е изолиран инцидент“.

В отговор Германия затвори руското генерално консулство в Бон, както и „Руския дом“ в Берлин – руска културна институция, за която отдавна се разпространяваха слухове, че се използва от руски агенти за извършване на разузнавателни дейности.

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Москва отрече да е имала нещо общо с инцидента на летището в Лайпциг, а руският президент Владимир Путин нарече реакцията на Берлин „сериозна грешка“.

Според обществения телевизионен канал Ен Ер Де, част от дрона, открита близо до базата във Вунсторф, е била направена с помощта на 3D принтер. Говорителката на прокуратурата в Карлсруе отказа да коментира тази информация. Следователите смятат, че дронът се е разбил близо до базата и се е разпаднал на няколко части. Днес продължава търсенето на останалите части, както и на всякакви улики, сочещи произхода на дрона.

Военновъздушната база във Вунсторф, разположена на около 20 км северозападно от Хановер, е ключов обект на германските въоръжени сили (Бундесвер), където се намира германският флот от военнотранспортни самолети А400М.

Редактор: Цвета Лазаркова