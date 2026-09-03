Германските разследващи проверяват възможни връзки между опита за атака с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и други случаи в Сърбия и Полша. Това съобщава германското списание „Шпигел“, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Една от основните следи води към сръбско-унгарската граница. На 11 юни сръбските сили за сигурност са задържали двама мъже, у които са открити компоненти на модифициран дрон, предаватели за неговото управление и две метални кутии с експлозиви.

В рамките на месец: Откриха трети дрон и експлозиви край летище Лайпциг

Задържаните са идентифицирани като Слободан Д. и Данило Б. Единият е сръбски гражданин, а другият има сръбско и руско гражданство. Двамата са с постановена мярка предварителен арест.

Според източници от разследването, цитирани от „Шпигел“, компонентите, открити в Сърбия, показват сходства с тези на дрона, намерен на летище Лайпциг/Хале в началото на август. При германския случай експлозивът също е бил поставен в метална кутия, прикрепена към безпилотния апарат.

Германските служби проверяват дали двамата задържани в Сърбия са имали връзка с човек, който фигурира и в разследването на случая в Лайпциг. Засега не е установено публично дали между случаите има пряка връзка.

Двамата заподозрени за опита за атака срещу летището в Лайпциг - с руски паспорти

Разследващите проверяват и възможна полска връзка. Според „Шпигел“ един от вече идентифицираните заподозрени по случая в Лайпциг е свързван с палеж на магазин за строителни материали в полския град Лодз през юли 2024 г.

По информация на германското издание мъжът е имал контакти с руски разузнавателни служби.

На този фон разследване на „Зюддойче Цайтунг“ съобщи, че германските следователи са идентифицирали двама предполагаеми заподозрени за атаката в Лайпциг. Става дума за роден в Русия мъж с латвийски паспорт и беларусин с руски паспорт.

Дрон с експлозиви край украински товарни самолети

Случаят, който германските власти разследват, е от нощта на 4 срещу 5 август. В охраняемата зона на летище Лайпциг/Хале служител открива дрон с прикрепено към него неизвестно взривно устройство. Разследването е поето от Централното звено за борба с екстремизма към Главната прокуратура в Дрезден и криминалната полиция на Саксония.

Дронът с експлозив на летището в Лайпциг е бил открит до самолет с военни боеприпаси

Дронът е бил открит в непосредствена близост до четири транспортни самолета на украинската авиокомпания Antonov Airlines. Анализите са показали наличие на експлозиви, сред които PETN и Semtex.

Същата нощ е регистриран и втори неизвестен летящ обект, което също е част от официалното разследване. Няколко европейски разузнавателни служби разполагат с данни за най-малко четири предполагаеми саботажни мрежи, управлявани от Русия и действащи в Европейския съюз. Тази информация обаче не е официално потвърдена от германските власти.

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Редактор: Цветина Петкова