С проф. Стойчев влизаме в президентската надпревара подготвени. Това заяви кметът на Елин Пелин и кандидат за президент Ивайло Симеонов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS. „Без силни региони няма нито силна България, нито смислено бъдеще за нея. И картата, независимо, че не се променя като размер, се изпразва от съдържание. Това трябва да бъде променено“, категоричен бе той.

Симеонов заяви, че така, както са променили Елин Пелин и са я превърнали от „затихваща“ във водеща община, така с трибуната, която ще им даде президентството, ще направят така, че България да поеме в друга смислена посока. Той увери, че не е скрит кандидат на никого, а е явният кандидат на местното самоуправление и на хората, които имат необходимост парите, които генерират, да се връщат в техните общини, така че да се подобрява качеството им на живот.

Инициативният комитет внесе в ЦИК документите за регистрация на Ивайло Симеонов и проф. д-р Косьо Стойчев за президентските избори

„Инициативният комитет е форма, чрез която проверяваш къде се намираш. За мен правилата трябва да бъдат доста променени по отношение на Изборния кодекс, да има по-висок праг на това кои да се допускат в тази надпревара. Партиите, както се видя в последните години, загубиха своя авторитет. В моя инициативен комитет ме подкрепиха абсолютно всички кметове на населени места, с които съм работил през годините и са били от различни партии. Получих подкрепата на обикновени хора, които съм срещал в своя живот“, посочи Ивайло Симеонов.

Той каза още, че няма опонент в нито една от останалите президентски двойки. „В България се насади едно трайно недоволство към партиите, загубиха се всякакви авторитети. Всяка една от двойките трябва да се бори за това да се повиши изборната активност“, коментира Симеонов. Според него тя няма да е висока.

По думите на кандидат-президента заиграването с въпросите кого мразим и кого обичаме е много неправилно. „Истината е, че Русия имат огромен природен ресурс, а САЩ имат най-невероятните високи технологии. Аз съм човек на науката, на бизнеса и на практиката. Затова смятам, че с природните ресурси на Русия и с технологиите на Щатите, в дух на добронамереност с всички съседи, можем да постигнем нещо, което винаги сме си мечтали“, категоричен бе Симеонов.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова