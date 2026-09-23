Сред мерките в „Семейния пакет - училище“, които правителството подготвя за догодина, са данъчни облекчения за родители, чиито деца посещават извънкласни дейности. Идеята е да бъдат обхванати разходи за спорт и танци, изкуства, наука и технологии, чужди езици и хуманитарни дисциплини. Обсъжда се и увеличение на помощта за учениците.

В студиото на „Обедния информационен блок“ темата коментира председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров.

Петров определи предложенията за данъчни облекчения като добра идея, но подчерта, че за да бъдат ефективни, е необходимо да има достатъчно възможности за извънкласни дейности в самите училища.

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„Предложенията са чудесни, респективно на финансовото и социалното министерство. Това е една чудесна идея и страхотна политика за добре финансираните образователни центрове. Този пакет цели да активизира заниманията по интереси“, обясни Петров.

По думите му мярката трябва да бъде въведена възможно най-скоро, като всяко училище трябва да има възможност да предлага достатъчно разнообразни занимания.

Той посочи, че значителна част от учениците вече посещават подобни форми на извънласни занимания.

Сред темите, които Синдикат „Образование“ поставя, е и дисциплината в училище. По данни от анкета на синдиката 95% от учителите я определят като един от трите водещи проблема в системата.

Петров коментира и идеята за учител по личностно развитие, който да има роля при решаването на проблемите с дисциплината и да координира общата подкрепа за учениците.

„Конкретно за тази длъжност вече има такива длъжности като заместник-директора. Работата на този човек трябва да координира общата подкрепа и съобразно нуждите на децата да работи за това, но нямаме достатъчни инструменти за това“, коментира той.

Според него родителите също трябва да бъдат ангажирани с решаването на проблема с дисциплината. Сред предложенията на синдиката е въвеждането на оценка за дисциплина, която да има и стимулиращ елемент.

Петров коментира и обсъжданата идея за ограничаване на броя на учебниците до един за всеки предмет.

По думите му в проведена от синдиката анкета учители са заявили, че не виждат конкретен резултат от ограничаването на учебниците.

„Учителят не трябва да бъде отговорен за избирането на учебниците, а по-скоро МОН да отпечата този един учебник, ако възнамерява да въведе това“, заяви той.

Междувременно данни на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ показват, че 96% от анкетираните смятат, че трудовите възнаграждения в средното образование не съответстват на обема и отговорността на труда им.

От синдиката настояват за мерки, които да отчитат както натоварването на учителите, така и отговорностите им в образователния процес.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов