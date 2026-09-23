Предизборната кампания и самите президентски избори могат да се разглеждат като част от един общ процес, заедно с отминалите парламентарни избори и бъдещите избори за местна власт. Това каза социологът от „Мяра“ Яница Петкова в „Твоят ден“ на NOVA NEWS. Вижда се изява на доказване и запазване на властта на мнозинството, както и заявяване на активна опозиция, коментира тя и допълни, че според нея някои от партиите и някои от кандидатите работят повече за местните избори.

По думите на политолога Даниел Стефанов се намираме в една от най-абсурдните кампании. През последните седмици целта беше възможно най-широко представителство, създаване на инициативни комитети, а сега всеки говори само на твърдите си избиратели, заяви той. „Като прибавим към това и разменените скандали – „Петрохан“ и помилванията, тази кампания не изглежда като да иска да вкара хора извън твърдите ядра на партиите да гласуват“, коментира политологът.

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Според журналиста Петьо Цеков, зам.- главен редактор на „Сега“, ядрата на партиите няма да им свършат работа на тези избори. „Ядрото на „Възраждане“ се сви до 100 хил. Десните политици успяха да свият ядрото и на градската десница до твърде малко. А в момента има около 650 хил. души, които са гласували за парламентарно представена партия пък сега нямат кандидат – това са ГЕРБ и ДПС. И ако трябва да се разтвори ветрилото и да се търси подкрепа, това е в тези хора, които вероятно приоритетно няма да гласуват“, коментира журналистът.

„Това, към което ще гледаме в социологическите проучвания на тези избори, е, освен временната подредба на кандидатите, как ще се повлияе от всичко това избирателната активност“, каза Яница Петкова. По думите й кандидатурата на Костадин Костадинов е единствената партийна кандидатура в рамките на парламентарно представените партии. „Решението да се кандидатира двойката Костадинов – Волгин, които са двете най-харесвани личности от електората на „Възраждане“, е сплотяване на самата партия и мобилизиране на избирателите“, каза социологът.

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Според политолога Даниел Стефанов кандидатите на „Възраждане“ са балансирана двойка и най-доброто, което може да партията да покаже. „Интересна ще е реакцията на Илияна Йотова, защото когато имаш кандидати, които са по-радикални от теб, но са в твоята писта, ще е интересно какво ще направи тя – дали ще опита да държи тази междинна позиция „против Европа – за Европа“ или ще трябва и тя да мине в края и да каже – да, руският наратив е този, който аз подкрепям“, смята политологът.

Журналистът Петьо Цеков коментира, че най-важният въпрос на тези избори е кой ще отиде на балотаж с Йотова. „Тя беше натоварена предварително с ореола на естествен победител на тези избори, заради институционалния си рейтинг, заради тихата политика, която водеше през цялото време. Общо взето тя беше лидер, припознат дори от своите съперници. Така че битката е кой отива на балотаж“, каза Цеков.

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Редактор: Цвета Лазаркова