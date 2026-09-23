Администрацията на американския президент Доналд Тръмп защити пред съда решението журналисти на CNN, MS NOW и „Политико“ да бъдат отстранени от определени части на Белия дом. Според позицията на Министерството на правосъдието държавният глава има правомощия да определя кой може да присъства в зони с ограничен достъп, сред които е и Овалният кабинет.

Трите медии заведоха дело срещу администрацията, след като Тръмп нареди техни представители да не бъдат допускани на територията на Белия дом. Президентът мотивира решението си с публикации, които определя като „фалшиви новини“. Федерален съд трябва да разгледа искането на медиите за временно спиране на забраната.

Американски медии ще оспорват в съда отнетия достъп до Белия дом

В становището си по делото Министерството на правосъдието защитава тезата, че достъпът до Белия дом представлява привилегия, а не гарантирано право. Администрацията посочва още съображения, свързани с националната сигурност и публикуването на чувствителна или класифицирана информация.

На CNN, MS NOW и „Политико“ са изпратени писма с мотивите за решението, като медиите разполагат със срок до петък, за да го оспорят. Според изложената от властите позиция техни публикации са съдържали информация, която е могла да засегне националната сигурност.

Сред посочените от администрацията примери е материал на CNN за плановете за изграждане на бункер под новата бална зала в източното крило на Белия дом. Според властите в публикацията са били разкрити строго секретни подробности. Като част от аргументите са посочени и материали на медията, свързани с войната с Иран.

Забраната вече е приложена на практика – в събота журналисти на трите медии не бяха допуснати в Белия дом, а пропуските им бяха деактивирани или отнети.

Охранители конфискуваха пропуските на журналисти на CNN и MS NOW и спряха достъпа им до Белия дом

CNN, MS NOW и „Политико“ твърдят в съдебния си иск, че решението представлява нарушение на Първата поправка на американската конституция, която защитава свободата на словото и печата. Те настояват съдът временно да блокира забраната, докато спорът бъде решен.

Напрежението продължи и по време на посещението на Тръмп за Общото събрание на ООН. Виждайки представители на CNN сред журналистите, президентът изрази изненада от присъствието им. Трите медии могат да отразяват събитията в ООН с акредитации, издадени от световната организация, независимо от забраната за Белия дом.

Редактор: Цветина Петкова