Българската певица DARA продължава с международните си изяви. След като песента „Bangaranga“, с която страна ни спечели „Евровизия“ във Виена,прозвуча в американския формат „Dancing Stars“ българската певица се качи на сцената на Германските телевизионни награди 2026.

DARA беше част от откриването на церемонията, като заедно с водещата Барбара Шьонебергер представи специално изпълнение на „Bangaranga“. Песента прозвуча в англо-немска версия, с която двете дадоха международен облик на българския хит.

„Бангаранга“ на DARA прозвуча в ефира на едно от най-гледаните развлекателни шоута в САЩ (ВИДЕО)

Шьонебергер привлече вниманието още преди началото на изпълнението си. Водещата пристигна на церемонията с хеликоптер, което се превърна в един от впечатляващите моменти в началото на събитието.

След това изненадите продължиха на сцената. Заедно с DARA тя представи шоу изпълнение на съвместен дует пред публиката на церемонията. Изпълнението съчета българската музика с международната сцена, като Дара представи песента си пред германска публика в нова версия.

Участието е поредната международна изява за певицата, която през последните месеци разширява присъствието си извън България.

Редактор: Георги Иванов