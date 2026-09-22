Снимка: БГНЕС
Българската певица DARA и водещата на церемонията изпяха англо-немска версия на хита, покорил „Евровизия“
Българската певица DARA продължава с международните си изяви. След като песента „Bangaranga“, с която страна ни спечели „Евровизия“ във Виена,прозвуча в американския формат „Dancing Stars“ българската певица се качи на сцената на Германските телевизионни награди 2026.
DARA беше част от откриването на церемонията, като заедно с водещата Барбара Шьонебергер представи специално изпълнение на „Bangaranga“. Песента прозвуча в англо-немска версия, с която двете дадоха международен облик на българския хит.
„Бангаранга“ на DARA прозвуча в ефира на едно от най-гледаните развлекателни шоута в САЩ (ВИДЕО)
Шьонебергер привлече вниманието още преди началото на изпълнението си. Водещата пристигна на церемонията с хеликоптер, което се превърна в един от впечатляващите моменти в началото на събитието.
След това изненадите продължиха на сцената. Заедно с DARA тя представи шоу изпълнение на съвместен дует пред публиката на церемонията. Изпълнението съчета българската музика с международната сцена, като Дара представи песента си пред германска публика в нова версия.
Участието е поредната международна изява за певицата, която през последните месеци разширява присъствието си извън България.Редактор: Георги Иванов
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