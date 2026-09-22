Френският президент Еманюел Макрон направи последното си обръщение като държавен глава към Общото събрание на ООН в Ню Йорк по време на 81-вата годишна сесия на организацията. В речта си той призова за твърда подкрепа за Организацията на обединените нации и мултилатерализма.

Макрон предупреди, че в света се наблюдава „завръщане към закона на джунглата”. „Въпросът, който ни е зададен по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние или в цивилизована международна общност”, заяви той. Френският президент призова международната общност да не отстъпва пред пораженческия дух и злоупотребите с власт, като подчерта необходимостта от връщане на жизнеността на ООН, за да се спре разделението на света.

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Френският лидер защити решението с две държави на израелско-палестинския конфликт, определяйки го като единственото условие за бъдещата сигурност на Израел. Той определи ситуацията в ивицата Газа като спектакъл, „от който всеки трябва да се срамува”, и посочи липсата на отворени хуманитарни коридори. Макрон предупреди, че доверието в международната общност е изложено на риск, ако тя остане бездействаща по отношение на Газа.

По отношение на войната в Украйна, Макрон обяви, че Франция подкрепя предложение за двоен мораториум върху ударите по енергийни обекти и гражданска инфраструктура както в Русия, така и в Украйна. Допълнително той призова за мораториум относно Черно море, който да гарантира свободното транспортиране на зърнени култури и хранителната сигурност на развиващите се страни.

Макрон отправи призив към държавите, които искат да запазят своята независимост, да обединят усилия за разработването на алтернативен изкуствен интелект. Целта е да се избегне технологичната зависимост от САЩ и Китай. Той предложи създаването на „Коалиция на независимите страни”, които да разработят напреднал модел с отворен код, като споделят изчислителни мощности и инвестиционни възможности.

Редактор: Мария Барабашка