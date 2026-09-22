Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с френския си колега Еманюел Макрон в Ню Йорк, за да обсъдят подкрепата за Украйна преди зимата, съобщи „Киев Индипендънт“.

Двамата президенти са сред стотиците дипломати и световни лидери, събрали се в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, като войната на Русия в Украйна е сред основните теми в дневния ред.

„Говорихме основно за сигурността и пакета за подкрепа на Украйна през зимата. Готови сме също така да осигурим допълнителни системи за противовъздушна отбрана SAMP/T и ракети за тях, използвайки финансовите ресурси, налични чрез заема на ЕС“, написа Зеленски в социалната мрежа Х.

От своя страна Макрон обеща непоколебима френска подкрепа за Украйна преди зимата, както чрез помощ в енергийния сектор, така и чрез средства за противовъздушна отбрана.

„Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна с подписването на договор за доставка на радари, както и с предоставянето на ракети прехващачи“, добави френският лидер.

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Системата за противовъздушна отбрана SAMP/T, произвеждана съвместно от Франция и Италия, е способна да прехваща балистични ракети. Париж и Рим предоставиха на Украйна система SAMP/T през 2023 г., а още една беше доставена година по-късно.

През юли Киев и Париж обявиха, че Украйна възнамерява да поръча четири системи SAMP/T от ново поколение, което потенциално може да превърне страната в първата, която ще използва най-новия модел в бойни условия. Франция обеща доставките да започнат през 2027 г. и временно да предостави на Украйна две по-стари системи SAMP/T до пристигането на новите модели.

Рим и Париж разрешиха и лицензираното производство в Украйна на ракети Aster 30, използвани от системите SAMP/T.

Противовъздушната отбрана е основен акцент в посещението на Зеленски в Ню Йорк, докато Украйна се подготвя за нова вълна от руски атаки с балистични ракети през зимата на фона на критичен недостиг на произведени в САЩ ракети прехващачи за системите Patriot.

Франция участва и в разработвания от Украйна проект за противоракетна отбрана Freyja, като Зеленски обеща „първи резултати още тази година“.

Макрон отбеляза също, че по-рано тази седмица в Ню Йорк е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп помощта за Киев, както и предложенията за прекратяване на огъня в енергийния сектор и в Черно море.

По-късно на 22 септември Зеленски трябва да се срещне с американския президент, за да обсъдят стъпки към „деескалация“ на войната.

В публичните изявления на Зеленски и Макрон не се споменава стремежът на Париж двама олигарси да бъдат извадени от санкционния режим на ЕС срещу Русия - ход, който заплашва да доведе до изтичане на санкциите срещу близо 3000 физически и юридически лица, свързани с Русия.

Редактор: Габриела Павлова