Независимостта не е само усещане за свобода, а означава и отговорност към решенията, които взимаме. Около това мнение се обединиха комуникационният експерт Ива Екимова и продуцентът и сценарист Борислав Чучков в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS в Деня на независимостта.

„Независимостта не е просто чувство, а отвоюване на територия и ние не си даваме сметка колко мащабно е това“, коментира Екимова. По думите ѝ много хора искат да бъдат независими, но не винаги осъзнават отговорността, която върви с тази позиция. „Това означава да си отговорен към решенията, които взимаш“, посочи тя.

Екимова отбеляза, че в съвременния свят няма как една държава да бъде напълно независима. България е част от Европейския съюз и НАТО и работи в партньорство с други държави. „Нито България, нито друга държава членка на ЕС може да бъде сама“, каза комуникационният експерт.

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Според Борислав Чучков България трябва да има повече самочувствие като държава член на Европейския съюз. Той постави акцент и върху ролята на журналистите и независимостта на медиите.

Екимова коментира и влиянието на социалните мрежи върху усещането за независимост. Според нея хората често приемат платформите като място, в което могат свободно да изразяват мнението си, но не винаги осъзнават влиянието, което думите им могат да окажат върху други хора.

Експертите засегнаха темата за образованието и ролята му за изграждането на отговорни и самостоятелно мислещи хора. Екимова подчерта, че учениците трябва да придобиват не само знания, но и умения да ги прилагат на практика. По думите ѝ живеем в среда, в която „късата памет“ се подкрепя и насърчава, което прави образованието и критичното мислене още по-важни.

Чучков допълни, че в училище трябва да има по-силен акцент върху изкуството и културата. „Ученето на изкуство възпитава и върху красотата. То те научава например да не си хвърлиш фаса на улицата“, каза той. Според него именно чрез изкуството и културата се изгражда отношение към средата, в която живеем, и към хората около нас.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева