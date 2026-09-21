Снимка: Стопкадър, NOVA
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Той увери, че у нас има достатъчно нефт
Намаление на потреблението на горивата няма. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто в Новините на NOVA”.
„България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи”, допълни той.
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„Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента”, каза той.
Той увери, че у нас има достатъчно нефт. „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември. Това е напълно нормално, доставките се правят месец за месец. Наближава датата за поредната дерогация и колкото по-рано я получим, толкова ще бъде по-добре за всички”, уточни Бенчев. По думите му най-подходящи са целевите мерки.
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„Всички потребители усещат повишаването на цените на дизела. Иска ми се тези цени да тръгнат надолу и това да бъде отразено и върху цените на стоките”, заяви експертът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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