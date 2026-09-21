„Състоянието на българските пътища продължава да е сериозен проблем, а за да има реална промяна, трябва да има отговорност за нарушенията и проблемите при изграждането на инфраструктурата". Това заяви автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев в ефира на „Пресечна точка“.

По думите му разликата между българските пътища и тези в други европейски държави е очевидна. „Всички сме на пътищата и виждаме огромните дефицити. Ако отидем в Словения и покараме малко, разликата в сравнение с България е очевадна“, заяви Илиев.

Според него проблемите с пътната инфраструктура все по-често излизат наяве. „Искам процесът да се докара докрай. Когато има обвинение, че хора са присвоявали пари, тогава да има и затворени хора в затвора заради техните нарушения“, каза той.

Илиев подчерта, че очаква да има възмездие за нарушенията по пътищата.

Автомобилният състезател коментира и състоянието на обезопасителните системи по пътищата. Според него всяка система за задържане на автомобил има определен капацитет, но у нас има сериозни проблеми с мантинелите. „У нас личи, че превозни средства минават през мантинелите като солети. Със сигурност има причина за това“, каза Илиев.

По думите му той е разговарял с експерт от Дания, който му е обяснил, че при тях при удар на автомобил в метална мантинела тя не се разкъсва по начина, по който се случва у нас. „Нашите мантинели са компрометирани и са като декор за филм“, заяви Илиев.

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Той изрази надежда да бъде установено кой е допуснал използването на подобни системи и да бъде разкрита цялата евентуална схема.

Според Илиев проблемът не се изчерпва само с мантинелите. Той посочи още дебелината на асфалта, сцеплението, пътната маркировка и пътните знаци като фактори, които имат отношение към безопасността.

Илиев коментира и идеята за отдаване на бъдещи магистрали на концесия. По думите му към момента няма достатъчно яснота по какви критерии ще бъдат определяни концесиите и защо стратегически инфраструктурни обекти трябва да бъдат предоставяни по този начин. Той постави въпроса и кой ще извършва концесиите и как ще се формират разходите за гражданите.

„Защо българските граждани ще трябва да плащаме, за да си ползваме пътищата? Какви ще бъдат фирмите, които ще извършват тези концесии – дали са български, дали са европейски? Нищо още не знаем“, заяви Илиев.

Той настоя при реализацията на подобни проекти да има строг строителен надзор.

Според Илиев пътната безопасност се определя от три основни компонента – път, човек и автомобил.

„В новите реформи не е направен анализ кои дефицити ще бъдат подобрени в тази посока. Единственото, което става ясно, е, че глобите ще стигат по-бързо до хората, но не се говори достатъчно за пътна безопасност“, коментира той.

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В края на разговора Илиев коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че е част от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент. Илиев обясни, че е избрал да се включи, защото според него Гюров е човек, който е изградил пътя си сам. „Андрей Гюров е почтен обикновен човек, който тръгна сам и успя да се докаже като лидер, когато беше служебен премиер“, заяви Илиев.

Той подчерта, че президентският вот е мажоритарен и избирателите гласуват за конкретни личности, а не за партии.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева