В следващите няколко дни ще се сбогуваме с лятото. Студен атмосферен фронт ще понижи температурите до нива, близки до есенните. Освен това, официално астрономическото начало на златния сезон е на 23 септември.

Седмицата започва с ветровито време. Поривите от северозапад в понеделник ще са особено силни в Дунавската равнина – скоростта им ще е над 20-60 километра в час. Слаби, локални валежи ще има по планините, както и в отделни точки по периферията на страната. Във вторник и сряда ще остане ветровито, макар и с по-слаби пориви. Отново ще има кратки дъждове – на повече места в Северна и Западна България. В най-високия планински пояс ще превали сняг.

До края на седмицата облачността ще е с тенденция към разкъсване и слънчево време. В самия край на периода е възможно да има по-съществени заоблачавания в източната половина, където дори не са изключени незначителни локални превалявания.

Температурите преди усилването на студения вятър в понеделник ще се движат между 25 и 30-32 градуса. След това преминаващият фронт ще ги понижи с 5-6 единици. Към сряда – четвъртък сутрин рано в котловините на Западна България термометрите ще измерват около 4-5 градуса, през деня в страната ще показват между 18 и 23 градуса.

Последните дни на септември и първите на октомври ще са преобладаващо слънчеви с минимални локални смущения, с усещане за ранна есен, но със сигурност не и студени. Ранните прогнози допускат по-голяма вероятност за дъжд около 4-5 октомври. Температурите ще се стабилизират около и над есенните нива – най-често ще са от 22 до към 27 градуса.