Германия очаква окончателните резултати от регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания и Берлин, които могат допълнително да засилят позициите на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ и да увеличат политическия натиск върху канцлера Фридрих Мерц.

Преди две седмици „Алтернатива за Германия“ спечели с голяма преднина в Саксония-Анхалт. Сега първите изборни прогнози сочат нов успех за партията - този път в Мекленбург-Предна Померания. В Берлин, според предварителните данни, води Левицата. Окончателните резултати се очакват по-късно през нощта и е възможно да внесат промени в първоначалната картина.

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Ако победата на „Алтернатива за Германия“ в Мекленбург-Предна Померания бъде потвърдена, това ще бъде третият успех на партията на регионални избори от 2024 г. насам. Резултатът може да бъде съпътстван от сериозен неуспех за партията на Мерц, която е изправена пред опасността изобщо да не влезе в местния парламент.

Подобен развой би увеличил натиска върху канцлера на фона на призивите за неговото оттегляне. Две от основните обещания на Мерц бяха да се справи с икономическата криза и да спре възхода на крайната десница. Според представената в ефира информация към момента нито една от тези цели не е постигната.

Вниманието е насочено и към Берлин, където основната битка е между Левицата – наследник на бившата комунистическа партия в ГДР, и християндемократите на Мерц. Първите прогнози дават преднина на Левицата.

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Според коментаторите, цитирани в репортажа, независимо от окончателния резултат канцлерът вероятно ще остане в отслабена политическа позиция, като одобрението му е достигнало рекордно ниски нива.

На този фон Фридрих Мерц категорично опроверга всички слухове за евентуална оставка като председател на ХДС или дори като федерален канцлер. Той ще продължи по поетия път като лидер на формацията и канцлер.