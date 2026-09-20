Съединените щати предупредиха, че бойните действия между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хути могат да „ескалират бързо“ след първата ракетна атака срещу Рияд от възобновяването на конфликта в Йемен.

Американският президент Доналд Тръмп прекрати предсрочно почивните си дни в Кемп Дейвид, уединения президентски комплекс в щата Мериленд, и неочаквано се завърна в Белия дом.

Президентската администрация не обясни причината за по-ранното му връщане. То съвпадна с преминаването на нов праг в конфликта между Саудитска Арабия и хутите, които контролират голяма част от Йемен и воюват срещу правителствените сили, подкрепяни от водената от Рияд коалиция.

Силни експлозии отекнаха в саудитската столица в събота. Журналисти на АФП видяха горящ резервоар за гориво с логото на петролния гигант „Арамко“ близо до летището.

„Този военен конфликт има потенциала да ескалира бързо. Американските граждани, които се намират извън Близкия изток, трябва сериозно да преосмислят пътуванията до и през региона“, предупреди Държавният департамент на САЩ.

Светкавичната офанзива на хутите през последните седмици доведе до завземането на обширни територии в Йемен. Стотици хора бяха убити, а над 110 000 бяха принудени да напуснат домовете си, сочат данни на Агенцията на ООН за бежанците.

Хутите атакуваха нови цели в Саудитска Арабия

Насилието вече наруши износа от Саудитска Арабия, най-големия доставчик на суров петрол в света, както и морския трафик.

„Аксиос“ съобщи, че миналата седмица САЩ са отхвърлили саудитско искане за удари срещу хутите. Впоследствие Вашингтон одобри продажбата на 48 изтребителя F-35 за 24,3 милиарда долара.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси в Кайро. Подобни негови посещения в египетската столица са рядкост.

Визитата се състоя броени дни след посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Той и Сиси призоваха да бъде гарантирано безопасното корабоплаване през Баб ел Мандеб, след като хутите завзеха йеменското крайбрежие.

Протокът Баб ел Мандеб е жизненоважен маршрут в Червено море за енергийните доставки и световното корабоплаване. Стратегическото му значение нарасна допълнително, след като Иран блокира Ормузкия пролив.

Турският външен министър Хакан Фидан осъди последните атаки на хутите. Пред телевизия „Ен Ти Ви“ той заяви, че Анкара е разговаряла със Саудитска Арабия и Пакистан, свои партньори в пакт за взаимна отбрана, относно възможна помощ.

„В този контекст може да възникнат военни потребности, особено по технически въпроси на държавно ниво. Няма да има проблем и подобно искане да бъде удовлетворено“, каза Фидан.

Атаката срещу Рияд не беше спомената в няколко водещи саудитски вестника, въпреки че часове по-рано водената от кралството коалиция потвърди, че изстреляна от хутите балистична ракета е била „успешно прехваната и унищожена“.

Коалицията съобщи още, че подкрепяните от Иран бойци са се опитали да атакуват „цивилни граждани и гражданска инфраструктура“ в няколко града в западната част на кралството. Сред мишените е било пристанището Янбу на Червено море, важен център за износа на саудитски петрол.

Саудитска Арабия отговори с десетки въздушни удари срещу контролирани от хутите райони, но не успя да спре настъплението им в Йемен.

Военният говорител на хутите Яхия Сари пое отговорност за нападението.

„Извършихме две успешни военни операции с голям брой балистични и крилати ракети и дронове. Първата беше насочена срещу чувствителни обекти в саудитската столица Рияд, а втората срещу съоръжения на „Арамко“ в Янбу“, заяви той.

Атаката срещу Рияд е първата заплаха за саудитската столица от възобновяването на гражданската война в Йемен и преминава „важна психологическа граница“, заяви Андреас Криг от „Кингс колидж“ в Лондон.

„Саудитска Арабия може по-лесно да понесе спорадични атаки срещу отдалечени военни или енергийни обекти, отколкото повтарящи се заплахи за самия Рияд. Ударите в близост до летища, горивни хранилища и населени райони правят въздържаността много по-трудна за поддържане в политически и стратегически план“, каза той пред АФП.

Атаката засили натиска върху световната икономика, която вече е разтърсена от продължаващата седем месеца война в Близкия изток. Конфликтът започна през февруари с американски и израелски удари срещу Иран, на които Ислямската република отговори с нападения в целия регион.

В бойните действия се включиха и подкрепяни от Иран групировки, сред които ливанската „Хизбула“ и йеменските хути.

Водещият ирански преговарящ заяви, че чрез посредници Техеран е предал на САЩ условията си за повторното отваряне на Ормузкия пролив, който остава блокиран от началото на войната.

Конфликтът в Йемен предшества настоящата война в Близкия изток. Последната ескалация в една от най-бедните държави в света обаче превърна страната в най-активния фронт на по-широкото регионално противопоставяне.

Крехкото примирие, постигнато през 2022 г., се срина през юли. През този месец хутите започнаха мащабна офанзива срещу международно признатото правителство.

Редактор: Габриела Павлова