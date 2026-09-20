Пет дни преди официалния старт на предизборната кампания за президент политическите сили вече очертават основните си послания. До момента в надпреварата са се включили 17 кандидатпрезидентски двойки, а крайният срок за регистрация е 22 септември. Именно тогава се очаква да стане известна и кандидатурата на „Възраждане“.

Щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще отидат утре в един и същи час, за да подадат официално документите на своите двойки кандидати.

Управляващите призоваха за битка без компромати. От „Прогресивна България“ отправиха призив към участниците в надпреварата да се съсредоточат върху очакванията на избирателите, вместо върху взаимни атаки. „Вярваме, че това, с което очевидно вече започна кампанията, не трябва да бъде основополагащо. Надеждите ни са да видим една по-различна кампания и апелираме към всички кандидати да бъдат ориентирани не към това да заблуждаваме обществото и да изкривяваме определени политически факти, а към това, което очаква българското общество“, заяви депутатът Димитър Петров.

„Възраждане“ се регистрира за президентските избори, обсъждат се пет кандидатури

В същия тон влезе и кандидатът за президент, подкрепен от ПП-ДБ - Андрей Гюров.

„Очакваме активна кампания, направили сме план да бъдем из страната през целия месец - близо до хората, за да чуем техните притеснения и вълнения за бъдещето на България“, заяви той.

От „Възраждане“ ще обявят кандидатурата си последни. Избраха да го направят в последния възможен ден - 22 септември, Денят на Независимостта.

От партията засега не разкриват имената на кандидатите си. По думите на Цончо Ганев решението е взето след опит за привличане на подкрепа и от среди извън парламента.

„В последния момент ще обявим нашата кандидатура. Това е, защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха избирателите ни – да има обединение на сдружения и хора, които не са представени в парламента“, посочи Ганев.

Това ще бъде второто участие на „Възраждане“ в президентски избори. През 2021 г. кандидатът на партията Костадин Костадинов остана четвърти. Докато другите се готвят за президентските избори, ГЕРБ, които останаха извън президентската битка, продължават да стягат редиците на формацията.

Формацията за първи път няма да издигне собствен кандидат за държавен глава. Лидерът на партията Бойко Борисов отново постави акцент върху връщането на формацията към по-ясно изразена дясна политика и разкритикува водената през последните години бюджетна политика.

„Бяхме в коалиции с чисто леви партии. И ГЕРБ толкова олевя, че стана като всички други. Накрая дойде и Радев в същата нива, или поле. Така че ние сега просто си се връщаме“, заяви Борисов.

Продължава регистрацията за президентските избори на 25 октомври

Той посочи, че е очаквал новото управление да предприеме по-рестриктивна фискална политика. „Аз тайно се надявах, че Радев ще направи като мен – много сте харчили, стягаме колана, нула дефицит. А те – над 20 млрд. сте взели заеми“, каза лидерът на ГЕРБ. „Това ще правим ние – оставяме това, което се говори и се харесва на хората, на другите“, допълни Борисов.

Кампанията за новия президент на България започва на 25 септември.