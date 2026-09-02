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Внесени са 6619 подписа на български граждани
Партия „Възраждане“ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори и ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. От формацията заявиха, че целта им е да спечелят изборите за държавен глава.
Към момента в партията се обсъждат пет кандидатури за президент на България. Те са представени пред членовете на „Възраждане“, които могат да изразят своите предпочитания.
От партията очакват през следващата седмица да има яснота кои ще бъдат двамата кандидати за президент и вицепрезидент. Имената обаче засега няма да бъдат обявявани, съобщи депутатът Петър Петров.
ЦИК започва регистрацията на партиите и коалициите за президентските избори
„Възраждане“ определя себе си като демократична организация, в която членовете участват в обсъждането и избора на кандидатите.
От формацията заявиха, че бъдещият президент трябва да поставя нуждите на българското население пред своите лични интереси и да защитава българските интереси.
За регистрацията си за президентския вот „Възраждане“ е внесла 6619 подписа на български граждани.
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