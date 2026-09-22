България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. В празничния ден чествания се провеждат в цялата страна.

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► Велико Търново

Център на тържествата и тази година е старопрестолният град Велико Търново, където на 22 септември 1908 г. княз Фердинанд официално обявява България за независимо царство.

Празникът по традиция започна с тържествено литургия в храм „Свети Четиридесет мъченици“, който е "свидетел" на тези събития. След това бяха осветени знамената.

Пътят към българската Независимост: Историята зад 22 септември

В двора на храма беше прочетен и Манифестът, с който княз Фердинанд обявява Независимостта на България. За поредна година актьорът Милен Иванов се превъплъти в ролята на княза по време на възстановката на паметното събитие.

"Не броя колко пъти съм се превъплъщавал в този образ. Много са. Опитваме се вълнението да го има винаги. Необходимо е. Има я радостта, има го трепетът. Опитваме се и да помечтаем, да имаме самочувствието и гордостта, които са имали тогавашните хора", коментира Иванов.

След церемонията пред църквата празничното шествие се отправи към историческия хълм Царевец, където с военен ритуал и под звуците на националния химн беше издигнат националният трибагреник в присъствието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, кметът на Велико Търново Даниел Панов и официални лица.

Гостите и участниците в тържествата поднесоха венци и цветя на Пирамидата на Независимостта.

След богатата програма за Деня на Независимостта кулминацията на тържествата ще е вечерната заря-проверка на площад „Цар Асен I“ пред крепостта "Царевец", последвана от аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – звук и светлина“.

► София

Тържества по повод Деня на независимостта се провеждоха и в центъра на столицата. Пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I" се състоя тържествена церемония.

В програмата участваха Националната гвардейска част, вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към Общинския културен институт Дом на културата "Искър".

► Карлово

С официална церемония, състояла се на 21 септември в ело Климент, и Карлово отбеляза 118 години от Деня на независимостта на България. Представителна рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада проведе тържествена заря-проверка.

Заместник-кметът на община Карлово Антон Минев поздрави присъстващите жители и гости на Климент и произнесе тържествено слово. „На 22 септември 1908 година, в подножието на хълма Царевец в старата българска столица Велико Търново, е обявена българската независимост. Българската независимост е обявена в период, в който нашата държава започва своето възходящо развитие с една единствена цел – обединението на всички българи, намиращи се на територията на Балканския полуостров в рамките на една държава. Независимостта е поредна стъпка към решаването на този български национален въпрос, към осъществяването на мечтата на нашите възрожденци и хилядите знайни и незнайни мъже, жени и деца, загинали в периода на робството“, каза градоначалникът.

В словото си кметът на село Климент Мано Манов, което чества на този ден своя празник, припомни тежката съдба на 73 климентски жертви, загинали през лятото на 1877 година и дали живота си за свободна България.

В знак на почит пред паметника на загиналите във войните климентци бяха поднесени венци и цветя от името на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Атанас Георгиев, кмета на Климент Мано Манов, учебни заведения, читалища и граждани. В празничната програма участваха самодейни състави от община Карлово и Етрополската духова музика, съобщават от пресцентъра на община Карлово.

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