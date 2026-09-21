Западнорайонният съд в Сеул наложи глоби на операторите и управителката на ресторант с две звезди „Мишлен”, разположен в елитен квартал на южнокорейската столица. Разследването установило, че в заведението се сервирал десерт със сушени мравки, внасяни от САЩ и Тайланд, които не са разрешени за консумация в страната.

Между април 2021 г. и януари 2025 г. ресторантът е внесъл около 50 000 сушени мравки. Те били използвани като поръска върху сорбе, приготвено с традиционната оризова напитка „сикхе”, с цел да се придаде на ястието цитрусова киселинност. Проверката на властите обаче показала, че мравките не са сред десетте вида насекоми, разрешени за ядене в Южна Корея.

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Освен незаконния внос, разследващите открили в насекомите наличие на тежки метали до 55 пъти над нормата. Поради тази причина прокуратурата поискала една година ефективен затвор за управителката Джини Ким. Защитата на ресторанта твърдяла пред съда, че екипът не знаел за нормативната забрана в страната.

Мравките били предлагани само на клиенти, които изрично са изразили съгласие за това, като те били около 60 на сто от посетителите на заведението, основано от австралийски готвач. Останалите гости получавали ядливи цветя вместо насекоми. В крайна сметка управителката избегнала влизането в затвора заради чистото си съдебно минало и оказаното съдействие по време на разследването.

Редактор: Мария Барабашка