Германия и германското общество претърпяват сериозни политически промени, а резултатите от последните избори показват задълбочаването на поляризацията в страната. Това коментира доц. в студиото на "Денят на живо с Наделина Анева" Светла Бонева, декан на факултет „Международна икономика и политика“ в УНСС.

По думите ѝ „Алтернатива за Германия“ получава все по-силна подкрепа от избирателите в Източна Германия.

„Германия и немското общество се променят много. „Алтернатива за Германия“ получават симпатиите на избирателите в Източна Германия“, заяви Бонева.

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Според нея сериозно предизвикателство ще бъде формирането на местни и регионални правителства, тъй като голяма част от политическите сили не желаят да влизат в коалиции с крайната десница или крайната левица.

„Ще бъде изпитание да се формират местни и регионални правителства. Почти никой не иска да се коалира с крайната десница и с крайната левица. Някои ще са принудени да сформират коалиции, а това е симптом за това, че немската позиция в ЕС отслабва. Това ще доведе и до нестабилност в самата Германия“, коментира тя.

Бонева обърна внимание и на политическите процеси в различните германски провинции. По думите ѝ в страната се натрупват партии с крайни политически възгледи и обещания.

„Очаква се Берлин да бъде германският Ню Йорк с избора на ляв президент с чужди корени. Там ще управлява крайната левица, а в други провинции – крайната десница, т.е. насъбраха се доста партии с крайни възгледи и обещания“, каза Бонева.

Доц. Бонева коментира и речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, като отбеляза, че тя е била своеобразно обръщение и към силно поляризирания Европейски парламент.

„Това, което Урсула фон дер Лайен каза в речта си, е обръщение и към парламента, който в момента е силно поляризиран. Въпреки това всички фракции имаха изявления и критикуваха позиции от четирите приоритета, които председателят на Европейската комисия изтъкна“, заяви Бонева.

Според нея част от предложените мерки са конкретни, но някои от тях идват изненадващо от толкова високо политическо ниво.

„Четирите основни направления включваха някои мерки, които са конкретни и идват изненадващо от толкова високо ниво. Така се усеща, че Европа с тези промени бяга от реалните проблеми“, посочи тя. Като пример Бонева даде мерките, свързани с ограничаването на социалните мрежи.

В разговора си тя засегна и международната търговия, като заяви, че според нея търговската война вече е започнала и има риск да се задълбочи. „Търговска война вече е започнала и тя може да се ужесточи с решението на Канада, въпреки че то не ме учудва спрямо отношенията между САЩ и Канада“, коментира Бонева.

По думите ѝ кризата с петрола също се задълбочава, а това може да окаже влияние върху цените.„Кризата с петрола се развива все повече. Цените ще растат нагоре, защото един от ключовите доставчици на ЕС - Саудитска Арабия, е цел на атаки“, заяви доц. Светла Бонева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов