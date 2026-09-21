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Резултатът на партията на Мерц в една от федералните провинции е най-слабият от 77 години
Германският канцлер Фридрих Мерц се закани да остане начело на страната след лошите резултати на вчерашните местни избори. В една от федералните провинции не само печели вижданата като основна заплаха крайна десница, а резултатът на партията на Мерц е най-слабият от 77 години. Християндемократите са на ръба да не минат 5-процентната бариера за влизане в местния парламент. Мерц нарече резултата „катастрофа“.
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"Днес станахме свидетели на два избора с много различни резултати. Резултатът в Мекленбург-Предна Померания не може да бъде разкрасен. Това е катастрофа. Виждаме една държава, която е в сложна ситуация. Икономиката ни преминава през дълбока трансформация. А тонът на говорене в обществото ни стана по-остър и по-непримирим. Доверието в институциите на страната ни намалява и бива активно подкопавано от радикални партии вляво и вдясно. Ето защо не можем повече да отлагаме тези решения", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.
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Берлин също гласува в неделя. Там спечелиха крайнолевите, а партията на Мерц е втора. Миналата година Мерц дойде на власт с обещание за решителни икономически реформи, но промените са непопулярни и одобрението на канцлера е рекордно ниско.Редактор: Станимира Шикова
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