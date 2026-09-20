Жълт код за силен вятър е обявен за 21 септември в 13 области на страната – Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София-област, Пазарджик, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Габрово, Видин, Монтана и Враца.

В неделя през България премина студен атмосферен фронт, който ще донесе по-силен и поривист северозападен вятър. Облачността временно ще се увеличава, предимно със средна и висока облачност, но в по-голямата част от страната валежи не се очакват.

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Температурите в Западна България слабо ще се понижат, докато в източните райони ще останат сравнително високи. Максималните стойности ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София – около 26 градуса. Минималните температури ще се движат предимно между 12 и 17 градуса, за столицата – около 13 градуса.

През нощта срещу 21 септември времето ще бъде предимно ясно, а вятърът – слаб от юг. Атмосферното налягане ще продължи леко да се понижава и ще се доближи до обичайните за месеца стойности.

В планините ще преобладава слънчево време, но на моменти облачността ще се увеличава. Около и след обяд на отделни места, главно в Рило-Родопската област, са възможни краткотрайни валежи. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По Черноморието денят ще започне предимно слънчево, а следобед се очаква временно увеличение на облачността. Слаб дъжд е възможен на отделни места по северното крайбрежие. Максималните температури ще достигат между 25 и 29 градуса. Морската вода ще бъде 23-24 градуса, а вълнението – 2-3 бала.

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Редактор: Цветина Петкова