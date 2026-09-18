В петък времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 9 и 14 градуса, в София – около 10 градуса. През деня термометрите ще показват между 26 и 31 градуса, за София – около 27 градуса.

Слънчево и топло в сряда

В планинските масиви ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, а по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

В сутрешните часове на места по крайбрежието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури на въздуха ще достигнат 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

На полуострова времето ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността се очакват в следобедните часове над северозападните райони, където ще има и валежи.

В София се очакват 27 градуса, в Истанбул – 25, в Белград – 28, в Солун и Букурещ – 29 градуса, а в Скопие – 32 градуса.

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Редактор: Мария Барабашка