Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (16.09.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (16.09.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (16.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (16.09.2026 - обедна) 16 септември 2026 12:45 Прогноза за времето (16.09.2026 - сутрешна) Слънчево и топло в сряда Прогноза за времето (15.09.2026 - обедна) Прогноза за времето (15.09.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (14.09.2026 - сутрешна) Започва приветлив и слънчев период Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Правителството подготвя мерки заради поскъпването на горивата Патриарх Даниил заминава на посещение в Йерусалим Как се става ръководител на полети: Пет етапа до една отговорна професия 4 дни празник: Посрещаме Деня на София с най-мащабния LUNAR, концерти и спектакли Енергийни доставки, ядрени проекти и бизнес: Какво договориха Радев и Бабиш Йотова запозна генералния секретар на Съвета на Европа със случая на Ива Михайлова Огнище на шарка по овцете и козите в Кюстендилско, въвеждат ограничения Първите две дела по казуса „Баба Алино“ влизат в съда през октомври Баба откри 6-годишния си внук мъртъв с множество прободни рани, бащата скочил от петия етаж (СНИМКИ) Задържаха 12 мигранти в камион на граничния преход „Видин” Повече дентални дейности по НЗОК: Какво се променя за пациентите от 1 ноември Самоходен плавателен съд заседна в Дунав Евакуираха жп гарата в Карнобат заради теч на пропан-бутан от цистерна Стана ясно кои са жертвите в тежката катастрофа край Сливен Проектобюджетът трябва да бъде представен първо пред българите и после пред ЕК, смята икономистът доц. Щерьо Ножаров Българка e избрана сред 2500 млади таланти от цял свят за участие в швейцарска изследователска програма ГЕРБ ще сезира европейски и национални институции за възможна намеса на изпълнителната власт в работата на Сметната палата 30 общини модернизират обществения си транспорт по ПВУ По трасето на Джиро д'Италия: София организира ново велошествие Заради скъпите горива: Партии от опозицията настояват за компенсации и намаляване на ДДС Три момичета пострадаха при катастрофата на пътя София - Варна Какво представлява инициативата „Национален културен паспорт“ за децата в България Между “Петрохан-Околчица” и “Петричкия Ескобар”: Има ли война на компромати преди вота Бойни стрелби край Шабла: ВВС провеждат учение с въздушни мишени В края на века българите ще бъдем под 5 млн. души, сочат данни на Евростат Зов за помощ: 19-годишно момиче, приковано на легло, има нужда от помощ, за да проходи Горива, услуги и политика: Какво стои зад инфлацията у нас Напрежение в столичен квартал заради планове за строеж на детска градина върху зелена площ Прогноза за времето (16.09.2026 - сутрешна) Дебатът за изкуствения интелект: Има ли основания светът да се страхува Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург Чешкият премиер пристигна на официално посещение в София Депутатите ще разгледат промените в Закона за Търговския регистър Слънчево и топло в сряда Пътят от класната стая до офиса: Защо България е сред лидерите в ЕС по младежка безработица? Катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна Парична гаранция за петимата обвинени за престъпна група на границата Как да бъде разрешен проблемът със задържането на учениците в клас Първият звънец: Как започна учебният ден на една първокласничка Романът „То“ на 40 години Камион за боклук се запали в София (ВИДЕО) Протест пред МС: Искат оставката на правителството на Радев Георги Бърдаров: Имаме нужда от хора, които мислят креативно Защо точно 15 септември е първият учебен ден? Как децата се справят с насилието и защо обществото ни допусна случая „Петрохан“? Новата мега пътна агенция: Пътната обстановка ще се следи в реално време, глобите ще се получават веднага Първият звънец удари: Как започна новата учебна година у нас (ОБЗОР) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА