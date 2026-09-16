Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристигна на официално посещение в София. В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага.

Тази сутрин министър-председателят Румен Радев посрещна чешкия си колега на площад „Св. Александър Невски“, където се състоя официалната церемония.

След церемонията двамата премиери се отправиха към сградата на Министерския съвет за среща на четири очи. Предвидени са и разговори между делегациите на България и Чехия, а след приключването им Радев и Бабиш ще направят съвместни изявления пред медиите.

Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката

Във фокуса на разговорите е задълбочаването на двустранното сътрудничество между София и Прага. Очаква се да бъдат засегнати и ключови теми от европейския и международния дневен ред.

Срещата се провежда на фона на новата пленарна сесия на Европейския парламент и годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Сред темите, които се очаква да бъдат обсъдени, са войната в Украйна и възможностите за постигане на траен мир, както и бюджетът на ЕС.

По-късно през деня Румен Радев и Андрей Бабиш ще открият и българо-чешки бизнес форум. В рамките на събитието се очаква да бъдат подписани документи за сътрудничество.

Представителите на бизнеса продължават разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации.