Решението на президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност заради ситуацията в Черно море срещна одобрение и в парламента. В кулоарите лидерът на ДПС Делян Пеевски я поздрави за решението, но в пленарната зала отново прозвучаха сериозни критики към управляващите заради отказа да бъдат допуснати изслушвания на министри по темата.

„Впечатлен съм от Илияна Йотова. За първи път през вчерашния ден тя стана президент, след като предишният президент и настоящ премиер ѝ забрани да свиква КСНС. Тя реши и го направи. Много съм доволен. Това беше правилна крачка“, заяви Пеевски. Той обаче подчерта, че това не означава политическа подкрепа за президента: „На първи тур няма да подкрепим никого. Ще мислим за втория“.

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

От „Демократична България“ поискаха темата за ударите по корабите да бъде обсъдена и в пленарната зала, но предложението не беше прието. Ивайло Мирчев заяви, че правителството трябва да даде отговори за случилото се. „Какво трябва да се случи, за да разбере премиерът, че като са атакувани кораби, ситуацията ескалира? Зеленски подчертава: „Съгласихме се с България, че става въпрос за руска атака“. Или оставя Зеленски да му обявява, или не смее да поеме отговорност“, коментира Мирчев.

Критики към управляващите отправиха и от „Възраждане“. Цончо Ганев заяви, че според него случилото се показва пряко въвличане на България във военния конфликт. Той използва и образа на двуликия римски бог Янус, за да опише позицията на управляващите, като ги обвини в противоречие между предизборните им обещания и действията им по отношение на санкциите срещу Русия.

Междувременно парламентът отхвърли и останалите предложения на опозицията за включване на изслушвания в дневния ред. Сред тях бяха теми, свързани с помилвания наркодилър, мантинелите без сертификати и полетите на Делян Пеевски.

Целия разговор вижте във видеото.